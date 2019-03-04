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Adana’da sahte icra müdürü gerçeğini dolandırdı!

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Adana’da sahte icra müdürü gerçeğini dolandırdı!
Adana’da sahte icra müdürü gerçeğini dolandırdı!

Adana merkezli operasyonda ‘icradan satılık araç’ bahanesiyle, icra müdürü dahil kamu görevlilerini dolandıran çete üyeleri gözaltına alındı.

İHA’nın haberine göre Adana emniyeti icra müdürlüğünden arıyor gibi yapıp kamu çalışanları ve müdürlerini dolandıran bir çete olduğu bilgisine ulaştı.

Soruşturma başlatan Adana başsavcılığı İzmir’den yönetildiği tespit edilen ve liderinin Ali Ç. olduğu saptanan dolandırıcılık çetesini teknik ve fiziki takibe alındı.

Takip sonucunda çetenin, telefonuna ulaştığı emniyet, asker, hastane, adliye, cezaevi gibi kamu kurum çalışanlarını aradığı belirlendi. Zanlıların il merkezine en uzak ilçe icra müdürünün ismini verdiği, bu nedenli kimsenin şüphelenmediği öğrenildi.

Kuruma göre konuşma metni hazırlamışlar

Zanlıların her kuruma göre de konuşma hazırladığı, polis ve asker arandığında şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: “Ben ilçe icra müdürü… İcradan satılık araç var. Hakime hanım önceliği kamu kurumlarına, kamu kurumları arasında da dağda, şehirde cefakarca vatan için çalışan ve gerektiğinde canını bile veren polis ve askere verilmesini istedi. Bu nedenle önce sizi aradık çok uygun 40 bin liraya bir otomobil var size indirim yapacağız, eğer kaparo yerine paranın hepsini verirseniz yüzde 6 daha indirim yapacağız.”

 

Peşin ödemelerde yüzde 6’lık indirim vaadi

Sağlık çalışanları da “İcra müdürlüğünden arıyoruz… İcradan otomobil satılık hakime hanım önce vatandaşa derman olan sağlık personeline vermemizi istedi” dendiği belirlendi.

Bunların yanısıra zanlıların bir cezaevini arayıp cezaevi müdürü, bir ilin icra müdürünü arayıp icra müdürü olduğunu söylemiş: “40 bin liralık icradan satılık otomobil var. Hakime hanım önceliğin icra müdürlüklerine verilmesini istedi. Size personel indirimi yapacağız, siz de bilirsiniz ki kaparo yerine paranın tamamını verirseniz yüzde 6 daha indirim yapacağız.” 

Polis çeteyi takibe aldıktan sonra aynı yöntemle 24 kamu kurum ve müdürünü 450 bin lira dolandırmaktan kurtardı. Takip sonrası Adana başsavcılığı tarafından ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönetmek ve bu örgüte üye olmak’ suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 57 şüphelinin yakalanması için geçen 28 Şubat’ta Adana, İzmir, Antalya, Bursa, Giresun, Hatay ve Malatya’da 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda çete liderinin de bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 13’ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Geriye kalan ikisi kadın 29 zanlının ise sorgusu tamamlandı.

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