Adana'da sosyal medya operasyonu: 8 gözaltı

Adana'da bu sabah yapılan ev baskınlarında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 8 kişi gözaltına alındı.
Adana'da bu sabah polis 10 farklı eve baskın düzenledi. Baskın yapılan evler polislerce didik didik aranıp dijital malzemelere el konuldu. Evlerin aranması ardından 8 kişi sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı olan 2 kişinin arandığı, gözaltına alınan 8 kişinin de Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube'ye götürüldüğü öğrenildi.
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