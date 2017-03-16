Adana'da terör operasyonu: 36 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üye oldukları ve örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemlere katıldıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, "koçbaşı" ile kapılarını kırarak girdikleri evlerde arama yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan 8'i kadın 36 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.