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Adana’da üç gün ağaçta mahsur kalan kedi, kurtarılacağı sırada aşağı indi

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Adana’da tırmandığı ağaçta üç gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlatınca kendiliğinden indi.
Adana’da üç gün ağaçta mahsur kalan kedi, kurtarılacağı sırada aşağı indi

Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde görgü tanıklarının ifadesine göre çıktığı ağaçtan üç gündür inemeyen kedi için itfaiyeden yardım istendi.

Bu sırada kediyi kurtarmak için ağaca tırmanan bir çevre sakini başarılı olamayınca ağaçtan indi.

Bir süre sonra Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ağacın olduğu yere gitti.

Taşınabilir merdivenle ağaca çıkmayı deneyen ekipler, kedinin düşme ihtimaline karşı müdahale etmedi.

Daha sonra başka bir ekip otomatik merdivenli itfaiye aracıyla adrese gitti. Ekiplerin kurtarmaya çalıştığı sırada kedi ağaçtan inerek hızla bölgeden uzaklaştı.

AA’ya konuşan mahalle sakinlerinden Leyla Sayan, dün akşam oğluyla yolda yürürken kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark edip durumu itfaiyeye bildirdiğini belirterek, bugün de durumunu merak edip ağacın yanına geldiğini söyledi.

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