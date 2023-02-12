Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden ve KKTC’de tutuklanan Hasan Alpargün Türkiye’ye gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Alpargün, Lefkoşa'da tutuklanmasının ardından Türkiye'ye gönderildi.

Hakkında "Taksirle Öldürme ve Yaralamaya Neden Olmak" suçlarından arama kararı çıkarılan ve KKTC'ye kaçtığı öğrenilen Alpargün'ün, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu söz konusu şahıs KKTC'de tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada, Alpargün, Türkiye'de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan aranmakta olduğundan, hakkındaki tutuklama emri ışığında Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına teslim edilmek üzere dün akşam KKTC'den ihracı gerçekleştirildi.