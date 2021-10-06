Adanalı kebapçılardan Bahçeli’ye: Sonunda terörist olma sırası bize de geldi demek

Adana Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "bölücü kebapçı" açıklamasına ilişkin olarak, “Sonunda terörist olma sırası bize de geldi demek” dedi.

Adana Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan, MHP lideri Bahçeli'nin “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” sözlerine yanıt verdi.

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postasında konuşan Arslan, “Çok şaşkınız, biz binlerce kişinin ekmek kapısıyız. Sonunda terörist olma sırası bize de geldi demek” diye konuştu.

Arslan, şu ifadeleri kullandı:

Çok şaşkınız. Bu kadar köklü ve bu kadar tecrübeli bir siyasi parti liderinin bu şekilde konuşmasının nedenini anlayamadım. Bahçeli, keşke biraz konuşmasını açsaydı da biz de ne demek istediğini anlasaydık. Birçok kebapçı var, bazılarının belki bir fabrikanın çalışanı kadar çalışanları vardır. Biz sürekli çalışacak birilerini ararız, nasıl oldu da işsizlikte payımız oluyor anlamış değiliz. Anladığımız tek şey Bahçeli’nin uzmanlık alanının ekonomi olmadığı. Hem odamıza kayıtlı esnaf arkadaşlarımız hem de başka şehirlerden meslektaşlarımız bizi arayıp, ‘'Bize neden terörist dedi? Neden bölücü dedi?’' diye soruyorlar. MHP Adana İl başkanı çocukluk arkadaşımdır telefon açıp ben de ona soracağım. Daha önce soğan-patates fiyatları yükselince tüccarlara terörist benzetmesi yapılmıştı, demek ki sıra bize gelmiş. Her şey bitti sıra biz kebapçılara mı geldi?