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Adanalı paçacı, yılbaşında hindi yerine kelle servis ediyor: Geleneklerimizi terk etmeyelim

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Adana'da, yılbaşı gecelerinde kızarmış hindi yemenin Türkiye'ye ait bir gelenek olmadığını savunan paça salonu işletmesi, müşterilerinin evine yılbaşı gecesi kızarmış kelle servisi yapıyor.
Adanalı paçacı, yılbaşında hindi yerine kelle servis ediyor: Geleneklerimizi terk etmeyelim

Camlarında 'Yılbaşına özel kızarmış kelle siparişi alınır' yazılı afiş bulunan Seyhan ilçesindeki bir paça salonunun mutfak şefi Yılmaz Keklikçi, yılbaşı gecesi hindi yemenin Türk geleneğinde bulunmadığı için kelle kampanyasını ön plana çıkarttıklarını söyledi.

Tüm kelleyi 45 TL'den, kelle söğüşü ise 48 TL'den sattıklarını dile getiren Yılmaz Keklikçi, yılbaşı gecesi evlere servis yaptıklarını anlattı.

 

Keklikçi, son 5 yıldır yılbaşı gecesi kızarmış kelle servisi yaptıklarını belirterek, "İlk başladığımızda yılbaşı gecesinde 18 taneyle başladık. Her yıl 10'ar tane arttı. Bu sene 60-70 tane satacağımızı düşünüyoruz. Kelleyi sote, söğüş, buğulama şeklinde hazırlıyoruz. Tek bir koç kellesi 4 kişilik bir aileye yetiyor. Geleneklerimizden, anamızdan- babamızdan gördüğümüz adetleri terk etmeyelim. Bugünlere geldiysek onlardan öğrendiklerimizle geldik. Çok şükür de sağlığımız yerinde. Kelle bizim geleneksel yemeğimiz. Başarılı da olduk. Gelen müşterilerden çok güzel tepkiler alıyoruz. Yiyenler on parmağını yiyor" dedi.

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