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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Adana’nın ihracat lideri tavuk firması konkordato talep etti

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Lades Piliç markasıyla bilinen 40 yıllık Garip Tavukçuluk, yüksek faiz oranları ve yem ham maddesi stokçuluğundan dolayı konkordato talep etti.
Adana’nın ihracat lideri tavuk firması konkordato talep etti

İHA’nın haberine göre Adana merkezli ihracat lideri firmanın 6 bin metrekare kapalı alan üzerinde kurulu yıllık 100 bin ton piliç eti işleme kapasitesine sahip kesimhane tesisleri, 20 bin metrekare kapalı alana sahip damızlık işletmeleri, 400 bin adet/hafta kapasiteli kuluçkahane, çok sayıda yetiştirme çiftliği ve yılık 200 bin ton yem üretim kapasitesine sahip yem fabrikası bulunuyor.

İşlerini kaybetmek istemeyen işçiler ve yetkililer, açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya bulunan 3 milyon canlı tavuğun olduğunu belirterek firma önünde eylem yaptı.

Mahkeme, Garip Tavukçuluk’a 15 Ocak itibarıyla üç aylık geçici mühlet tanıdı.

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