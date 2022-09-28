Adanın güneyindeki Kıbrıs Türk malları, yasadışı kiralama sebebiyle kiracıların elinden alınıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nuris; Kıbrıslıtürklerin adanın güneyinde bıraktığı 289 malın yasadışı ve düşük meblağlara kiralandığını açıklayarak, söz konusu malların kiracılardan geri alındığını belirtti

Nuris; Kıbrıs Türk Mallarını İdare Dairesi‘nden çok düşük fiyata kiralanan Türk mallarının, üçüncü şahıslara yüksek meblağlarla yeniden kiralanmasından dolayı böyle bir yaptırım uygulamasına gidildiğini belirtti.

Politis’in haberine göre Nuris; Kıbrıs Meclisi‘ne gönderdiği 14 Eylül 2022 tarihli yazılı açıklamasında, kira sözleşmesi ihlallerini, yeniden kiralamalarda sözleşme yapılmadığı için kanıtlamakta güçlük çektiklerini aktardı.

Nuris’in cevap mektubunda; kira sözleşmesi ihlalinin sözleşmenin otomatikman iptal edilmesi ile sonuçlanmadığı, öncesinde şahıslara; kurallara 30 gün içerisinde uyulması ile ilgili uyarı mektubu gönderildiği, süre sonunda sözleşmenin iptal edilerek malın geri alındığı bildirilirken ihlalci aleyhine tazminat davası açılmasına dair bir politika olmadığı da belirtildi.

Nuris, kısa süre önce Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin, yeniden kiralama konusunda cezai suç işlenip işlenmediğini belirlemek üzere cezai kovuşturma hükmü verdiğini de sözlerine ekledi.