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"Adanın her iki kesiminde tehlikeli görülen toplam 18 bölge mayından arındırma çalışmaları kapsamında temizlendi"

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Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), adanın her iki kesiminde tehlikeli görülen toplam 18 bölgenin mayından arındırma çalışmaları kapsamında temizlendiğini duyurdu.
"Adanın her iki kesiminde tehlikeli görülen toplam 18 bölge mayından arındırma çalışmaları kapsamında temizlendi"

UNFICYP’ten yapılan yazılı açıklamada, adanın iki tarafında tehlikeli olduğu şüphelenen, toplamı 210 bin 882 metre kare olan 9’ar bölgenin temizlendiği kaydedildi.

Bahse konu güven arttırıcı önlemin, 26 Şubat 2019’da liderler tarafından, mayınsız ada hedefi altında alındığı belirtildi.

Açıklamada, 18 bölgenin hızlı bir şekilde, Birleşmiş Milletler Mayın Hizmetleri gözetiminde, Uluslararası Mayın Standartları’na bağlı olarak temizlenmesi için tarafların sergilediği profesyonellik ve kararlılıktan duyulan memnuniyet dile getirildi, 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, bu güven arttırıcı önlemin başarılı bir şekilde sonuçlanmasının, adada kalıcı bir barış için taraflar arasında diyalog, güven ve işbirliğinin önemini gösterdiğini kaydetti.

(ID/SEL)

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