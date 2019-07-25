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Adanın her iki yanında kullanılan cep telefonlarının konuşma ücretlerine indrime gidilmesi için çalışma yapılacak

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olağan görüşme kapsamında Başbakan Ersin Tatar’ı kabul ederek görüştü.
Adanın her iki yanında kullanılan cep telefonlarının konuşma ücretlerine indrime gidilmesi için çalışma yapılacak

Kabulde, Başbakan Tatar, KKTC ve TC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’yla ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’yı bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tatar’a, BM Genel Sekreteri Guterres ile dün akşam yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, adanın her iki yanında kullanılan cep telefonlarıyla ilgili konuşma ücretlerinin daha makul hale getirilebilmesi için toptan fiyatlarda yapılmış olan vergi indiriminin, perakende fiyatlarda da yapılması hususunda Hükümet’in gerekli çalışmayı yapması kararlaştırıldı.

Saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel Kalem Müdürü Cenk Gürcağ ve Başbakanlık müsteşarları Suat Yeldener ve Ömer Köseoğlu da hazır bulundu.

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