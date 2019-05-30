Adanın her yerinde ALO için imzalar da atıldı

Adanın her yerinde ALO için imzalar da atıldıAdanın her yerinde ALO için imzalar da atıldı

Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, GSM operatörleri Telsim Vodafone ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’in İsviçre’deki iletişim ağı Comfone ile ayrı ayrı anlaşma imzalayarak, cep telefonların iki tarafta çalışabilmesine yönelik süreci başlattıklarını belirtti.

Samani, “Cep telefonlarının adanın her iki tarafında kullanılabilmesiyle birlikte, güven yaratıcı önlemlerin esas amacı olan iletişim ve temas artacak” dedi.

TAK muhabirin sorularını yanıtlayan Meltem Onurkan Samani, 2015’te Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, uygulanması için mutabık kalmış oldukları Güven Yaratıcı Önlem’lerden biri olan cep telefonlarının iki tarafta çalışabilmesinin Kıbrıs Rum tarafının bir türlü hazır olmaması nedeniyle bugüne kadar hayata geçirilemediğini kaydetti. Samani, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis’in 26 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdikleri gayrı resmi görüşmesinde,cep telefonlarıyla ilgili güven yaratıcı önlemin iki taraf için öneminin teyit edilmesiyle bu önlemin hayata geçmesi için gereğinin yapılması hususunda uzlaşıldığını belirtti.

Meltem Onurkan Samani, şöyle devam etti:

“Dört yıl sonra da olsa, Kıbrıs Rum tarafı geçtiğimiz hafta sonuna doğru hazır olduğunu açıkladı. 27 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında düzenlenen ve operatör temsilcileri ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu yetkililerinin katıldığı üst düzey toplantıda, sürecin başlatılabilmesi için imzaların atılması istenmişti. Toplantıda ayrıca teknik olarak mümkün olabilecek en erken zamanda, iki taraftaki insanların gündelik yaşamını kolaylaştıracak bu Güven Yaratıcı önlemin hayata geçirilmesi talep edilmişti”

Samani, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis’in2015 yılında uygulanması için mutabık kalmış oldukları güven yaratıcı önlemlerden Derinya ve Aplıç kapılarının açılması ve elektrik şebekelerinin kalıcı olarak bağlanmasından sonra Telsim Vodafone ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’in anlaşma imzalamasıyla cep telefonlarının iki tarafta karşılıklı çalışmasının da başarıyla gerçekleştirilmiş olacağının altını çizdi.

Cep telefonlarının adanın her iki tarafında kullanılabilmesiyle birlikte, güven yaratıcı önlemlerin esas amacı olan iletişim ve temasın artacağını ifade eden Samani, bu önlemin gündelik yaşamı kolaylaştıracağını dile getirdi.

Samani, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis arasında 26 Şubat tarihinde gerçekleşen gayri resmi görüşmede, Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, adadaki cep telefonları şebekelerinin Avrupa’da bir merkez üzerinden bağlanması konusunda uzlaşılmasının, iki taraftaki kamuoyunda büyük memnuniyetle karşılandığını da anımsattı.