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“Ada’nın Yüzleri Çocuk Korosu” seçmeleri tamamlandı

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği “Ada’nın Yüzleri Çocuk Korosu” seçmeleri tamamlandı. Seçmeler, Lefkoşa ve Gazimağusa’da yapıldı.
“Ada’nın Yüzleri Çocuk Korosu” seçmeleri tamamlandı

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ana sponsorluğunda ve Telsim’in iletişim sponsorluğunda, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi destekleri ile hayata geçirilen “Ada’nın Yüzleri Çocuk Korosu”, İlkokul 3-4-5 ve Ortaokul 6. sınıf, 175 kız ve erkek çocuktan oluşacak.

Ada’nın Yüzleri Çocuk Korosu, Aralık ile Nisan ayları arasında yapılacak çalışmaların sonunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Lefkoşa ve Gazimağusa’da konserler verecek. Koronun ayrıca, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde de bir konser vermesi hedefleniyor.

“Ada’nın Yüzleri Çocuk Korosu” koro seçmelerini kazananlar ise https://www.kktctelsim.com/adanin-yuzleri-cocuk-korosu bağlantısından öğrenilebiliyor.

 

-Dağlı: “Proje, şarkı söylemeyi seven çocukları bir araya getirecek”

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Koordinatörü ve Koro Şefi Erkan Dağlı yaptığı açıklamada, “Günümüz popüler şarkıları ile büyüyen ilköğretim çağı çocuklarımız; çocuk şarkılarından uzaklaşmakta, hatta bu şarkıların büyük bir kısmını bilmemektedir. Teknolojinin gelişmesi, pandemi gibi sebeplerden dolayı vaktinin büyük bir kısmını teknolojik aletlerle geçiren çocuklar, birbirleri ile iletişim içerisinde olmaktan, oyunlar oynamaktan uzaklaşmaktadır” dedi.

Ülkede şarkı söylemeyi seven çocukları bir araya getirmeyi amaçlayan bu proje ile çocuk şarkılarını çocuklarla paylaşmayı ve çocuklarla aralarındaki iletişimi artırmayı hedeflediklerini belirten Dağlı, Müzik öğretmenlerinin seçip gönderdiği 240 aday arasından 175 koristin Ada’nın Yüzleri Çocuk Korosu’na katılma hakkı kazandığını belirtti.

Okul yöneticilerine ve müzik öğretmenlerine bu süreçte gösterdikleri ilgi için teşekkür eden Dağlı, “Projeye katkı koyan, destekleyen, inanan, güvenen herkese teşekkürler ederim. Koro’nun şef yardımcılığını Pembe Gürtekin, koronun piyano eşliklerini de Piyanist Eser Öktem ve Uliana Öztemur gerçekleştirecek” dedi.

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