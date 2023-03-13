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Adanır: Hükümet, çadırları uygun görmüş, en azından hava durumuna baksaydılar!

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KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, hükümetin, depremden dolayı riskli olan okullara alternatif olarak çadırları uygun gördüğünü belirterek, “En azından hava durumuna bakmayı akıl etseydiniz...” dedi.
Adanır: Hükümet, çadırları uygun görmüş, en azından hava durumuna baksaydılar!

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, Cumhuriyet Lisesi’nde kurulan çadırların sular altında kalmasına kişisel sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

KTMMOB Başkanı Adanır, “Herkes gibi bende 3 veya 4 gün önce yazmıştım. Okulların yeri çadırlar olamaz diye” dedi.

Hükümetin, geleceğimizi kurgulayacak olan gençlere, depremden dolayı riskli olan okullara alternatif olarak çadırları uygun gördüğünü dile getiren Adanır, “1 hafta sonrasını öngöremeyen bir siyasi irade... En azından hava durumuna bakmayı akıl etseydiniz” ifadelerini kullandı.

 

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