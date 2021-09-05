  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,8200
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

ADAPASS tüm ilçelerde uygulamaya başlanıyor, 18 yaş üzeri zorunlu!

» »
Adapass uygulaması, yarından itibaren tüm ilçelerde kullanılacak. Adapass sorgulaması, 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacak.
ADAPASS tüm ilçelerde uygulamaya başlanıyor, 18 yaş üzeri zorunlu!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 1 Eylül’de aldığı karar doğrultusunda bazı mekan, sektör, aktivite ve etkinliklere girecek kişilerin test ve aşı durumlarının sorgulanabilmesi amacıyla pilot olarak 27 Ağustos’ta Lefkoşa sınırları içerisinde başlayan  Adapass uygulaması, yarından itibaren tüm ilçelerde kullanılacak. Adapass sorgulaması, 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacak.

Kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak sistem olan Adapass’a Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin  belirlediği işletmelerin adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Öte yandan, belirtilmeyen sektörler de isteğe bağlı olarak kayıt yaptırabilecek.

 

KAYIT YAPRIMASI GEREKEN SEKTÖRLER

Kayıt yaptırması gereken sektörler, “bar ve club, meyhane, cafe, restoran, süpermarket, internet cafe, bet ofis, gece kulübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları ve ibadethaneler” olarak açıklandı.

 

ADAPASS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLECEK AŞI VE PCR KRİTERLERİ

Karara göre, aşılı kişilerin testsiz ve aşısız kişilerin 72 saatlik PCR/Antijen testi ile girebileceği mekan, sektör, aktivite ve etkinlikler şöyle:

Restaurant, meyhane, pastane, cafe, berber/kuaför, güzellik salonu, ibadethaneler, internet cafe, bet ofisi, kahvehane/kıraathane, yüzme havuzları, süpermarket/avm, perakende satış mağazaları, bankalar, konser/tiyatro/sergi , genel kurul toplantıları, kongreler, sinema.

Aşılı kişilerin 7 günlük, aşısız kişilerin ise 72 saatlik PCR/Antijen testi ile girebileceği mekan, sektör, aktivite ve etkinlikler şöyle:

Kapalı takım spor salonları, kapalı fitness salonları, otel/casino, bar/club, kapalı/açık alan takım sporları, gençlik kampları, düğün (yemekli-kokteylli), toplu dans/tören/müzik, gece klübü, boks/güreş antrenman.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avcılar 4 gün av yapabilecek….05 Eylül 2021 Pazar 10:47
  • Karpaz'da ani ölüm gelişme05 Eylül 2021 Pazar 10:38
  • Sokağa çıkma yasağına uymayanlara işlem05 Eylül 2021 Pazar 10:38
  • Gazimağusa'da ani ölüm gelişme05 Eylül 2021 Pazar 10:36
  • UBP Grupbaşkan vekili Dr. Özdemir Berova: Gendine Gel KKTC!04 Eylül 2021 Cumartesi 20:50
  • 42 yaşında aşısız ve kronik rahatsızlığı olmayan kadın hasta hayatını kaybetti…04 Eylül 2021 Cumartesi 20:31
  • Toplu katılım töreni04 Eylül 2021 Cumartesi 17:00
  • Domates %175, Patlıcan %134, Kavun %110 ile rekor kırdı!04 Eylül 2021 Cumartesi 14:00
  • Özyiğit: Ülkenin her bölgesinde planlı yaşamdan yanayız04 Eylül 2021 Cumartesi 13:55
  • Toros: Halk %21 fakirleşti04 Eylül 2021 Cumartesi 13:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti