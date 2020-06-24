Aday olacağı konuşuluyor...

Siyaset sahnesinin önemli isimlerinden, uzun yıllar Sağlık Bakanlığı yapmış son olarak da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında görev yapmış Dr. Ahmet Kaşif’in önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için “Bağımsız” aday olmaya karar verdiği yönünde bir köşe yazısı yayınlandı. Gazeteci Alihan Pehlivan, siyasal kulislerde uzunca bir süredir konuşulan önemli bir iddiayı ortaya koydu.

Ahmet Kaşif ismini en çok 2013 yılında UBP’de ki çekişmeli kurultay sürecinden hatırlıyoruz. Dönemin Başbakanı İrsen Küçük karşısına çıkmış ve tüm baskılara inat çok ciddi bir oy almasına karşın az bir farkla kurultayı kaybetmişti. Daha sonra arkadaşları ile birlikte UBP’den kopup Ulusal Güçleri oluşturmuş ve DP ile birleşmiş ve seçimlere DP-UG olarak girmişlerdi.

Ahmet Kaşif Kimdir?

1950 tarihinde Gazimağusa’ya bağlı Nergisli köyünde doğdu. 1975 senesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı üniversite bünyesinde Genel Cerrahi dalında doktora yaptı. 1980 tarihinde de Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde göreve başladı. 1990 genel seçimlerinde ilk olarak Yeni Doğuş Partisi'nden, 1993 genel seçimlerinde ise Demokrat Parti'den Gazimağusa milletvekili seçildi. 1 Ocak 1994 - 18 Ocak 1995 tarihleri arasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görevde bulundu.

6 Aralık 1998 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerde DP'den milletvekili seçildi. 2001 yılında oluşan UBP-DP koalisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yaptı. 14 Aralık 2003 tarihindeki genel seçimlerde Demokrat Parti'den Gazimağusa milletvekili olarak seçildi. 26 Nisan 2004 tarihinde DP'den istifa ederek Özgür Düşünce Hareketi'ne katıldı. 22 Eylül 2004 tarihinde ise Özgür Düşünce Hareketi'nden ayrılıp, Ulusal Birlik Partisi'nin içinde yer aldı. 20 Şubat 2005 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nin Gazimağusa milletvekili seçilerek Cumhuriyet Meclisi'ne girdi. 2009’dan 2013’e kadar Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. 2014-2015 arasında DP-UG’den Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.