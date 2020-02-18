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Aday sayısı 8 oldu

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Haspolat sakini Dr. Ahmet Boran, “Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan ilk kişiyim” dedi
Aday sayısı 8 oldu

Haspolat sakinlerinden Dr. Ahmet Boran, 2020 yılı Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu duyurdu.  Medyada yeterince yer alamadığını ifade eden Boran, 22 Ağustos 2019 tarihinde bir gazetede aday olacağını açıkladığını anımsattı. 

Boran, 13 Ocak 2020 tarihinde kişisel sosyal medya hesabı ve Youtube kanalında yayınladığı video ile yaptığı açıklamayla adaylığını resmileştirdiğini belirtti.  

Adaylığını açıklayan ilk kişi olduğunu ifade eden Dr. Boran, kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı videolar ile seçmene ulaşmaya çalıştığını söyledi.  

 

Dr. Ahmet Boran kimdir?

Boran, 1967’de Gazimağusa’da doğdu. Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun olan Boran, Türkiye ve Kıbrıs’ta doktorluk yaptı.  Boran, 2009 yılında kendi isteğiyle mesleği bıraktı ve kozmoloji / kozmogoni ile uğraşmaya başladı.  Boran, 2011 yılında da şiir yazmaya başladı. Boran, ayrıca tıbbı konulara ilişkin kitaplar da yayınladı.  

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