Adaylar belirlendikten sonra ilk anket Detay'dan.. İşte sonuçlar...

Adaylar belirlendikten sonra ilk anket sonuçları… DETAY ARALIK 2021 anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı..

UBP AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİ

Detay ARALIK 2021 anketine göre UBP yine birinci sırada çıkarken, 2018 seçimlerindeki oylarını koruyan ana muhalefet CTP ikinci sırada. Bir önceki seçimde ciddi bir oy oranı yakalayan HP ise ciddi bir kayıp yaşayarak %8,80 oy alabiliyor ve 5. Parti durumuna düşüyor: TDP geçen seçimlerde aldığı oy oranını az da olsa artırmış görünüyor. DP ise geçen seçime göre ciddi bir çıkış yakalamış ve 3. Parti konumuna çıkmış durumda. Hata payı da dikkate alındığında seçimde TDP, HP, ve DP 3. Parti olmak için kıyasıya bir yarış içerisinde. Geçtiğimiz seçimlerde HP’ye giden oyların yaklaşık yarısı eski adreslerine geri dönüyor. HP ciddi oy kaybederken UBP, TDP bu oyların belli oranlarda yeni adresleri oluyor.

KARMA OYLAR ARTTI

Karma oylardaki artış dikkatlerden kaçmıyor. Adaylar açıklandıktan sonra Ekim'de %7,41'den Kasım'da %10'a çıkan karma oy vereceğim diyen seçmen Aralık ayında %12,62 oranında karma oy kullanacağım noktasına gelmiş durumda. Bu eğilimin devam etmesi durumunda karma oyların daha da artacağı öngörülebilir.

Detay EKİM ve KASIM 2021 anketlerine göre en büyük kitle halen sandığa gitmeyecek olanlar ve kararsızlar iken Aralık ayında seçmenlerde belirgin bir karmaya yönelme olduğu görülüyor. Ankete göre seçmenlerin %17,78’i sandığa gitmeyecek.

Sandığa gitmeyeceklerin büyük çoğunluğunun daha önce CTP ve Akıncı’ya oy vermiş seçmen olduğu görülüyor.

SANDIĞA KATILIM EĞİLİMİ ARTTI

Siyasi partilerin adaylarını açıklaması ile sandığa katılım eğiliminin arttığı görülüyor. Sandığa Gitmeyeceğini söyleyen seçmenler Ekim'de %20,84 Kasım'da %25,21'e çıkarken Aralık ayında %18,76 seviyesine inmiş durumda.

OY VERECEĞİM %70

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı %69,06’yı buldu. Halkın %17,78’i ise sandığa gitmeyeceğini belirtti. Detay Gazetesi’nin Aralık ayında 17-18-19 Aralık tarihlerinde telefon anketi sonuçlandı. 724 kişi ile telefon görüşmesi, üzerinden yapılan çalışmada hata payı %3,85 olarak belirlenirken güven aralığı da %95 olarak tespit edildi.

6 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Anket sonuçlarına göre bu hafta sonu seçim yapılacak olsa kararsızlar ve karma oy vereceğim diyenlerin oranı da dağıtıldığı zaman 6 siyasi partinin %5 olan ülke barajını geçtiği görülmekte. UBP, CTP, HP, TDP, YDP ve DP %5 barajını aşıp parlamentoya giriyor. TKP-YG, Bağımsızlık Yolu ise ülke genelinde uygulanan %5 barajının çok altında kalarak parlamentoda temsil edilemeyeceği ortaya çıkmakta.

UBP BİRİNCİ CTP İKİNCİ DP ÜÇÜNCÜ

Detay ARALIK 2021 anketine göre UBP yine birinci sırada çıkarken, ana muhalefet CTP ikinci sırada. Bir önceki seçimde ciddi bir oy oranı yakalayan HP ise ciddi bir oy kaybı yaşamakta ve ankette 5. Parti olarak yerini almakta. TDP geçen seçimlerde aldığı oy oranını az da olsa artırmış görünüyor. Seçimin sürpriz partisi olacağı düşünülen DP ise 3. Parti konumuna yükselmiş durumda. Ankete göre 6 partinin dışındaki diğer partilerin ise seçim barajının çok uzağında kaldıkları görülmekte.

TEK BAŞINA İKTİDAR OLABİLİR

Siyasi partilerin adaylarını belirledikten sonra yapılan ilk anket olması bakımından önemli sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre UBP %40,34, CTP %23,47, DP %10,02, TDP %9,05, HP %8,80, YDP %6,60 ile barajı geçerken ilk kez seçime giren BY %1,22, TKP-YG ise %0,49 oy alabiliyor.

ARALIK 2021 DETAY ANKETİ

UBP 40,34% CTP 23,47% DP 10,02% TDP 9,05% HP 8,80% YDP 6,60% BY 1,22% TKPYG 0,49%

KISA KISA NOTLAR

1 Karma oylar arttı

Ekim'de %7,41'den Kasım'da %10'a Aralık'ta %12,62 2 Sandığa Gitmeyecekler Ekim'de %20,84 Kasım'da %25,21'e Aralık'ta %18,76 3 UBP tüm anketlerde açıka ara 1. parti 4 CTP %21 ile %25 arasına sıkıştı 5 3 parti 3. olmak için yarışıyor 6 Meclise 6 parti giriyor 7 Bağımsızlık Yolu %1'i aşıyor

Parti Örneklem DAĞITILMAMIŞ

EKİM 2021

KASIM 2021

ARALIK 2021 UBP 165 22,79 39,53% 37,90% 40,34% CTP 96 13,26 25,26% 21,86% 23,47% DP 41 5,66 6,24% 7,89% 10,02% TDP 37 5,11 8,77% 9,57% 9,05% HP 36 4,97 9,36% 9,96% 8,80% YDP 27 3,73 6,84% 9,31% 6,60% BY 5 0,69 0,29% 1,03% 1,22% TKPYG 2 0,28 0,15% 0,26% 0,49% MP 0,27% 0,91% YKP 0,59% 0,78% BKP 0,15% 0,39% MDP 0,15% 0,13% KARMA 91 12,57 KARARSIZ 49 6,77 F/CEVAP YOK 39 5,39 S. GİTMEYCEK 136 18,78 TOPLAM 724

Aralık 2021 dağıtılmış oy oranları

Parti/Bölge Lefke Gyurt İskele Girne Mağusa Lefkoşa Toplam UBP 1 2 3 5 6 8 25 CTP 1 1 2 3 3 4 14 HP 1 1 1 3 TDP 1 1 1 3 DP 1 1 1 3 YDP 1 1 2

Detay Aralık 2021 Anketine göre Siyasi Partilerin Vekil sayıları