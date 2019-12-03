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Adaylar belli değil ama provakasyonlar başladı! O uydurma pusulaya tepki yağdı!

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Adaylar belli değil ama provakasyonlar başladı! O uydurma pusulaya tepki yağdı!
Adaylar belli değil ama provakasyonlar başladı! O uydurma pusulaya tepki yağdı!

Adaylar belli değil ama provakasyonlar başladı! O uydurma pusulaya tepki yağdı!

KKTC'de 2020 nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru özellikle yurtdışı sosyal medya hesaplarından bir çok provakasyon girişimi yapılmaya başlandı.

Daha önce de yurtdışı hesaplardan müzakerelerde verildiği ididia edilen sahte haritalar da yayınlanmış ve müzakere süreci proveke edilmeye çalışılmıştı.

Son olarak ise Almanya'da yaşadığı söylenen bir kişi tarafından 2020 Nisan seçimlerine yönelik sahte bir oy pusulası yayımlandı.

Sahte oy pusulasına CTP,UBP hatta Akıncı taraftarlarının sosyal medayda ciddi bir tepkisi oluştu.

Özellikle yurt dışından bu ve benzeri provakasyonların önümüzdeki dönemlerde daha da artmasından endişe ediliyor.

Bu tür ayrıştırıcı görsel veya yazıları paylaşan kişilerin yabancı düşmanlığı, aşırı milliyetçilik ve çok kültürlülüğe karşı olan kişiler olması ise dikkat çekiyor.

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