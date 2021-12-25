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Adaylar Yarın Kesinleşecek, Pazartesi İlan Edilecek

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Kıbrıs'ın kuzeyinde 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimde yarışacak milletvekili adayları yarın kesinleşecek; Pazartesi ilan edilecek.
Adaylar Yarın Kesinleşecek, Pazartesi İlan Edilecek

Kıbrıs'ın kuzeyinde 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimde yarışacak milletvekili adayları yarın kesinleşecek; Pazartesi ilan edilecek.

Öte yandan sandık seçmen listelerine itiraz ve başvurular için süre bugün 18.30’da doluyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 23 Ocak Erken Genel Seçimi için açıkladığı takvime göre, 17 Aralık’ta adaylık başvurusu yapan ve 18 Aralık’ta geçici olarak ilan edilen adaylar, yarın kesinleşecek. YSK, kesinleşen adayları pazartesi ilan edecek.

YSK’nın geçici ilanına göre 8 partiden 400 aday yanında 5 de bağımsız aday, 23 Ocak’taki seçimde yarışmak için başvurmuştu.

Pazartesi YSK huzurunda adçekme işlemi yapılacak. YSK, siyasal partilerin ve bağımsız adayların tüm seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için yapılacak adçekmenin usulünü yarın duyuracak.

Seçim propagandası ise Salı günü başlayacak.

 

İtirazlar ilçe seçim kurullarında farklı tarihlerde değerlendirilecek

Sandık seçmen listelerine askıda bulundukları yerlerde veya ilgili İlçe Seçim Kurullarına yapılan başvuru ve itirazlar bugün saat 18.30’da sona erecek.

YSK’nın 12 numaralı duyurusunda, 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile ilgili olarak hazırlanan Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait sandık seçmen listelerinin 19 Aralık’ta askıya alındığı hatırlatıldı.

Duyuruda, sandık seçmen listelerine askıda bulundukları yerlerde veya ilgili İlçe Seçim Kurullarına 19 Aralık-25 Aralık tarihlerinde yapılan başvuru ve itirazların bugün saat 18.30’da sona ereceği bildirildi.

Duyuruda, sandık seçmen listelerine asılı bulundukları süre içerisinde başvuruda bulunanların isimlerinin 27 Aralık’ta Resmi Gazete’de ilan edileceği kaydedildi.

Sandık seçmen listelerine yapılan itirazların; Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda 27 Aralık’ta saat 15.00’ten itibaren, Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’nda 27 Aralık’ta saat 11.00’den itibaren, Girne İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 13.00’ten itibaren, Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 13.00’ten itibaren, İskele İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 09.30’dan itibaren, Lefke İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 11.00’den itibaren görüşüleceği belirtildi.

Sandık seçmen listelerine yapılan başvurular ve başvurulara yapılan itirazların; Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 15.00’ten itibaren, Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 11.30’dan itibaren, Girne İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 15.00’ten itibaren, Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 15.00’ten itibaren, İskele İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 13.00’ten itibaren, Lefke İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 14.00’ten itibaren görüşüleceği bildirildi.

 

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