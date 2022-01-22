Adaylarla 5 Soru- CTP Milletvekili Adayı Hasan Ecer

1- Hasan Ecer ben. 25 yıllık beden eğitimi öğretmeniği sürecimde Basketbol Federasyon başkanlığı ve hakemlik de yaptım. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Devlet Basım Evi müdürü görevlerinde bulundum. Ülkesini seven biri olarak mevcut düzeni değiştirmek, daha güzel bir gelecek ve yaşanılabilir bir Kıbrıs adına mücadele etmeye gönüllü olduğum için aday oldum.

2- Meclisimizde halkın çıkarlarını korumak, onların sesi olmak istiyorum. Kendi alanım olan Spor bakanlığını tekrardan hayata geçirip gençlerimizin, mevcut sporcularımızın ve klüplerimizin ülke içinde ve ülke dışında hakettikleri yerlere ulaşmaları için düzenlemelerde ve desteklerde bulunacağım.

3- Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasıyla, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınacak bir sistemle daha stabil bir ekonomi eşliğinde halkımızın refah düzeyini yükselterek mutlu ve güven içerisinde yaşanılabilecek ülke olmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin gelecekle ilgili kaygılarını anlayıp, onların ülkelerinden ayrılmamak için verdikleri çabaları boşuna çıkarmadan, göç etmeyecekleri bir ortam sunmak istiyoruz.

4- İki toplumlu, iki bölgeli federasyon çerçevesinde bir çözüm modelini destekliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı parti olarak sürdüreceğiz.

5- Devletten devlete saygı çerçevesinde iletişimimizi sürdürmeliyiz.