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Adaylarla 5 Soru- CTP Milletvekili Adayı Ödül Muhtaroğlu

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Adaylarla 5 Soru- CTP Milletvekili Adayı Ödül Muhtaroğlu
Adaylarla 5 Soru- CTP Milletvekili Adayı Ödül Muhtaroğlu

DETAY GAZETESİ

1)Ödül Muhtaroğlu. Lefkoşa dan CTP Milletvekili adayıyım. 1969 Yalya-Baf doğumluyum.Marmara Üniversitesi iktisadi ve idari fakültesi mezunuyum.Daha sonra işletme, sosyal bilimler ve pedagoji eğitimleri aldım.Yüksek lisansımı uluslararası ilişkiler alanında tamamladım. 1994 yılında Vergi dairasinde başladığım kamu görevinden sonra, 2001 yılında geçtiğim Devlet planlama örgütünde müdürlük ve müsteşarlık yaptım.2021 yılında ekonomik ve sosyal manzara isimli kitabım yayınlandı.Bir dönem Vergi-Sen sendikası başkanlığı yaptım.Halen Yenicami kulübü Divan başkanlığı görevini yürütmekteyim.

Kamu görevinde edindiğim ekonomi, planlama, istatistik, yatırımlar, teşvikler, vergi ve bütçe konularındaki bilgi birikimini parlemonto çalışmalarında ve siyasette ülkeme hizmet etmek ve aktarmak amacıyle  aday oldum.

2)Öncelikle kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı ve ülke yaratmak için CTP  nin yapacağı çalışmalara katkı koymak için çalışacağım.

Uzun vadede elbette kademeli olarak Euro’ ya geçiş esas hedeftir.O zamana kadar, ülkemizde yine piyasada TL kullanılmasına devam edilirken gelirlerin de euro ya endekslenmesi önemli bir adım olacaktır.Zaten, şu anda ülkede giderlerin nerdeyse tümü dövizle fiyatlanmaktadır.Düşünün ki, ülkeye giren, ithal edilen  malların önemli bir bölümü dövizle hesaplanmaktadır. Akaryakıt, gaz başta olmak üzere, araba, ev, kira, özel okul harçları ülkeye ithal edilen mallar dövize endekslenmişken sadece gelirler ve maaşlar TL sı ile ödenmektedir.Vatandaşın satın alma gücünün korunması için, maaşlarda euro ya endekslenecek ve TL nin değer kaybından dolayı  yaşanacak kayıplar önlenecektir.Buna benzer uygulamayı Türkiye’ de kur korumalı TL mevduat uygulamasına geçerek başlatmıştır.Bu çerçevede, Türkiye ve Avrupa Birliği ile de istikrarlı para birimine geçiş konusu mutlaka istişare edilmelidir.

3) Öncelikle ekonomide istikrar ve dengelenmeyi sağlamak için stabil para birimini (Euro)muhasebe sisteminde kullanmaya başlamak şarttır.Zira,geçen yıl içinde TL’ da yaşanan yüzde 90 lare yaklaşan değer kayıpları ülkemize zam, pahalılık ve enflasyon olarak yansımıştır.Yıllık enflasyon son 19 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştır.Bu çerçevede , pahalılığı önlemek için yapılması gereken, ithalatta kur sabitlemesi, gıda, ilaç ve temizlik malzemelerinde belirli bir süre tüm vergilerin kaldırılması yapılmamıştır.Elbette bu yapılırken yerli üretime de ihtiyaç duyulan destekler sağlanmalıdır.Hatırlanacağı, üzere, 2018 yılında, yine kurlar yükselmiş fakat o dönemki hükümet yukarıda saydığım tedbirleri aldığı için, 2018 yılındaki enflasyon, bu yıldan çok aşağılarda gerçekleşmişti.Öte yandan, pahalılık ve zamlardan satın alma gücü dibe vuran çalışan ve emeklilerin nefes almaları için, asgari ücret artışına paralel olarak, kamu dan maaş çeken çalışan ve emekliler ile sosyal sigorta emeklilerine 2021 yılının ikinci 6 aylık hayat pahalılığı oranı olan  yüzde 37 maaş artışı ocak sonu mutlaka ödenmelidir.UBP hükümetleri geçtiğimiz yıllarda hayat pahalılığının durdurulması için girişimde bulunmuş, fakat konu mahkemeden dönmüştü.

4) İki kesimli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı Federasyon mücadelemizden vazgeçmemeliyiz.BM Parametreleri ve uluslarrası hukuk çerçevesinde çözüm için çalışacağız.Son dönemde gündeme gelen, 2 Devletli çözüm modelinin Birleşmiş milletler ve Avrupa Birliği nezdinde kabul görmediği de ortadadır. .

 5)TC- KKTC ilişkileri karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde yürütülmelidir.Her konuda iki ülke  yöneticileri, konuları aracı kullanmadan  doğrudan birbirlerine aktarmalı, birbiriyle konuşmalı, istişare etmeli ve sorunları uzlaşı ile çözme yollarını aramalıdır.İki dost ve müttefik ülke ilişkileri nasıl olması gerekiyorsa, TC-KKTC ilişkileri de o şekilde, samimi, karşılıklı  anlayış ve işbirliği zemininde yürütülmelidir.

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Ödül Muhtaroğlu

CTP MİLLETVEKİLİ ADAYI

 

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