Adaylarla 5 Soru- CTP Milletvekili Adayı Suphi Coşkun

1. Ben Suphi Coşkun, Dipkarpaz Köyünde ikamet etmekteyim geçmiş yıllarda bir çok alanda yönetici olarak görev aldım ve 8 yıldır da Dipkarpaz Belediye Başkanı olarak görev yapmaktayım. Şu An iskele 3. Sıra milletvekili adayıyım. Mevcut statüko sistemini değiştirmek ve yenilik getirmek için adayım. Ezilen halkların sesi olmak, her kesimin sosyal devlet anlayışı ile kendine düşen payı almasını sağlamak ve gençlerin önünü açmak için adayım. Yerel yönetimlerin güçlenmesi ve hizmetin yerelden başlamasını sağlamak için adayım.

2. Ülkemizin ekonomik olarak kendi ayakları üstünde durmasını sağlamak ve üretimden kopmamasını sağlamak için çalışacağım. Bölgemiz için imar planı, gençlere istihdam, üretim, ve mutlaka bölgemize bir üniversite gelmesi için çalışacağım.

3. Ekonomi de kesinlikle Turizm ve Üniversite kaynaklarını iyi değerlendirip, çoğaltarak kendi ayaklarımız Üstünde durmak, sosyal alanları aktif hale getirmek, kültürel zenginlikleri desteklemek ve bunları herkese sunmak, çevreyi korumak ve çevreye sahip çıkarak karpaz imar planını imar yasasına çevirmek gerekmektedir.

4. Kıbrıs sorunu kesinlikle federasyon temelli çözümdür. Yapılması gereken daha önce mutabık kalınan noktalardan başlayıp federasyon temelli çalışmalar yapmak. Diyalog ve işbirliğini geliştirmek.

5. Türkiye ile ilişkiler karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde olmalıdır. Yapılacak işlerin altına imza atılacak protokoller imzalamak. En önemlisi de Türkiyeden gelen kaynakları doğru yerlere, Doğru şekilde kullanmak gerekir.