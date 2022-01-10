Adaylarla 5 Soru - TDP Milletvekili Adayı Çelen Çağansoy

1-Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Neden aday oldunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz?

1976 yılında Lefkoşa’da doğan Çelen Çağansoy, ilkokulu Şht. Yalçın İlkokulu’nda, ortaokul ve lise eğitimini 20 Temmuz Fen Lisesi’nde tamamladı.

Öğretmen anne ve babanın ikiz çocuklarından biridir. Çağansoy, Radyo Mayıs’ta 11 yıldan beridir aralıksız olarak ‘Gönülçelen’ adlı programı hazırlayıp sunmaktadır.

Orkun Bozkurt ve Aysan Özcezarlı’nın ortak yazdıkları ‘Bana Bir Çiçek Koparsana’ isimli kitapta, konu olan on özel gereksinimli bireyden biri olan Çağansoy, çeşitli derneklerde görev alıp sorumluluk üstlenerek, halen sivil toplum örgütleri ve aktivist hareketler ile ortaklaşa çalışmalarını devam ettirmektedir.

Engelsiz Yaşamı Destekleme ve Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği faal üyesi olan Çağansoy, çeşitli özel gereksinimli birey derneklerinde de görevler almaktadır.

Haziran 2014 yerel seçimlerinde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Meclis Üyeliği’ne seçildi. LTB Meclis Üyeliği’ne seçilen ilk özel gereksinimli birey olan Çağansoy, LTB Engellemeyen Lefkoşa Komitesi’nin kurulmasında aktif rol alıp bu bireylere yerel yönetim hizmetleri ile ulaşım, dolaşım ve erişebilirlik sağlanması için çaba sarf etmektedir.

Haziran 2018 yerel seçimlerde yeniden Toplumcu Demokrasi Partisi'nden aday olup yeniden Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyeliğine seçilmiş olup halen aktif görevine devam etmektedir.

Ayrıca 2021 Mart ayından itibaren lisanslı basketbol masa hakemliği yapmaktadır.

2- Seçilirseniz ülke ve aday olduğunu bölge için yapmayı planladıklarınız nelerdir?

Yasalardaki eksiklikler ve bunlara bağlı olarak yaşanan sıkıntıların ivedilikle ele alınması gerekmektedir. Özel gereksinimli bireylerin eşit haklara sahip olması, bu bireylere eğitim ve sağlık hizmetlerinde öncelik tanınması gerekmektedir.

Birleşmiş milletler engelli hakları sözleşmesinin gerçek anlamda hayat bulması gerekmektedir.

3- Ekonomi, sosyal, kültürel ve çevresel yaşam ile ilgili öngörüleriniz nelerdir?

Ekonomi: Vergi reformunun hayata geçirilebilineceğine inanıyorum. Yolsuzluktan uzak adil düzenlemeler ekonomik anlamda atılabilecek adımlardandır. Yerel iş gücü ve yerel üretim desteklendiği taktirde ekonomi de daha hızlı olacaktır. Yerel iş gücü ve yerel üretime en güzel örnek olarak LTB’nin kendi kaynakları ile hayata geçirdiği soya fasulyesi üretimini gösterebiliriz.

Sosyal: Esas olan hoşgörü kültürünü artırmak, adada yaşayan tüm kültürlerin harmoni içerisinde yaşam bulması, ve Kıbrıslı Türk kültürünün yaşatılması önemlidir. Bu bağlamda sivil toplumla işbirliği devamlılığı, aynı zamanda kültürel ve sanatsal çalışmalarda özgür, bağımsız ve baskısız çalışma ortamı yaratılması gerekmektedir.

Çevre: TDP için aşırı doğal kaynak tüketiminin azaltılması önemlidir. Çevreye duyarlı tekniklerin kullanımıyla çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefimizdir. AB ile işbirliği yapılıp bir yol haritası çıkartılması ve izlenecek yolların belirlenmesi gerekmektedir.

Çevre Bakanlığı’nın oluşturulması ayrıca sivil toplumla uyumlu çalışma yapılmasıyla doğal dengenin korunmasını sağlamak amacımızdır.

Atık yönetimiyle geri dönüşüm sağlayıp atıkların yeniden kullanılır hale getirilmesi öncelik olacaktır.

4- Kıbrıs sorununun nasıl çözülebileceğini düşünüyorsunuz? Sizce neler yapılmalı?

Kıbrıs sorunu: Kıbrıs konusunda çözüm odaklı siyaset önemlidir. Kıbrıslı Türklerin statü, sosyal ve ekonomik gelişimi için çözüm olması kaçınılmazdır. Siyasi eşitliğe dayalı, çözüm odaklı siyasette ısrar edilmesi gerekmektedir. Federal çözüm hem Birleşmiş Milletler tarafından hem de iki toplum için geçerli olabilecek ve uluslararası mecralar tarafından da kabul gören en mümkün çözüm modelidir.

5- Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir yol yöntem izlenmeli?

Türkiye ile ilişkiler: Türkiye ile ilişkilerde alt-üst, emir alan ve emir veren ilişki değil, diyalog ve her iki tarafın birbirini dinleyip sorunlarını anlayabileceği, karşılıklı saygıya dayalı bir siyasal iletişim biçimine geçilmelidir. TDP; kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülkenin yaratılabileceğine inanmaktadır. Karşılıklı çalışma ve planlamalarla kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke yaratmak mümkündür. TDP laik ve demokratik bir yolda mücadele vermeye devam edecektir.