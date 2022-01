Adaylarla 5 Soru - TDP Milletvekili Adayı Safiye Özaltıner

1-Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Neden aday oldunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz?

Safiye Özaltıner, Lefkoşa'da doğdum. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesini tamamladım ardından, Domus Academy, Milano’da Kentsel Bakış ve Mimari Tasarım üzerine yüksek lisans yaptım. Mezun olduktan sonra bir süre özel sektörde Mimar , daha sonra özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalıştım. Mimarlar Odası Engelli Standartları komisyonu ile Engelli Standartları Kitapçığının hazırlanmasında görev aldım. İki dönem Toplumcu Demokrasi Partisi MYK üyeliği yaptım. 2018 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyeliğine seçildim, halen LTB’de Teknik İşler Kentsel Tasarım ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komitelerinin koordinatörlüğünü yürütmekteyim. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık bölümünde yarı zamanlı öğretim elemanyım, aynı zamanda kendi mimarlık ofisinde mesleğini yürütmekteyim.

Annan Planı döneminden beridir aktif olarak siyasetin içinde yer alan biriyim. Toplumsal olaylardaki duyarlılığım ve aktif rol almam günün sonunda beni aday olma noktasına taşıdı.

Seçilmemiz halinde halihazırda kadük olan pek çok yasanın yeniden yapılandırılması, düzenlenerek yürürlüğe girmesi, imar planlarının bilimsel verilere dayandırılarak hazırlanması gibi pek çok konuda aktif siyaset yürütmeyi planlıyorum.

2- Seçilirseniz ülke ve aday olduğunu bölge için yapmayı planladıklarınız nelerdir?

Özellikle Belediyeler Değişiklik Yasası üzerinde ciddi çalışmalar yaparak yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, mali yapılarının sürdürülebilir hale getirilmesi ve finans kaynaklarına daha hızlı ulaşımını sağlayabilmek önceliklerimiz arasında olacaktır. Bunun yanı sıra özellikle yasallaşmış fakat henüz uygulamasında aksaklıklar yaşanan bir çok yasanın da yeniden düzenlenerek gündelik hayata yansımalarını sağlamak için çalışmamız gereklidir.

3- Ekonomi, sosyal, kültürel ve çevresel yaşam ile ilgili öngörüleriniz nelerdir?

Birçok alanda plansız gelişimimiz, gerek ekonomik gerek sosyal gerekse çevresel yaşamımızın temelini etkiliyor. ÖZellikle kentlerin imar planlarından uzak, düzensiz ve programsız gelişmesi, kültürel değerlerimizden uzak, yaşanamaz bir çevrede hayatımızı sürdürmemize neden oluyor. Toplumsal olarak gelişimimizin her alanında, eğitimden sağlığa, imar planlarından trafiğe, el yordamıyla bulmaya çalışmak yerine; basit uygulanabilir ve bilimsel yöntemleri bir an önce uygulanabilir yasal düzenlemeler haline getirmeliyiz. Özellikle liyakat sistemine dayalı devletin sürdürülebilir bir yönetim biçimi haline gelmesini sağlamalı, her hükümet değişiminde değişen yönetimlere son vermeliyiz.

4- Kıbrıs sorununun nasıl çözülebileceğini düşünüyorsunuz? Sizce neler yapılmalı?

Her şart ve koşulda, uluslararası hukuğun bir parçası olamadığımız her gün, toplumun yaşadığı ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere bürokratik sıkıntılarımızı da çözemediğimiz bir gerçektir. Bu nedenle Kıbrıs Türk toplumunun dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için federal çözümü hedeflemeliyiz. BM parametrelerinin terkedilmesi bizleri uluslararası toplumla yakınlaştıracak süreçlerin de önünü kapatmaktadır. Özellikle Crans Montana sürecinden sonra çözümü kovalayan kesim olduğumuzu daha da yüksek sesle söylemeli, Kıbrıslı Türklerin tüm hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılımı içeren siyasi eşitliğin yeniden teyit edildiği 2019 Berlin Zirvesi’nde BM Genel Sekreterliği tarafından imza altına alınan metne sadık kalarak haklarımızı savunmaya devam etmeliyiz.

5- Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir yol yöntem izlenmeli?

Bugüne dek özellikle sağ hükümetlerin, kendi ekonomik ve yönetsel başarısızlıklarını gizlemek amacıyla TC hükümetleri ile oluşturdukları mutlak biat ilişkisi her iki devletin ilişki yapısına zarar verir noktaya gelmiştir. Bu ilişki biçimini düzenlemenin ilk adımı sosya,l ekonomik ve çevresel politikalar anlamında başarılı ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir hükümet yönetimi sergilemektir. Birbirine karşı ast-üst ilişkisi sergilemeden, kardeş statüsünde ve diyaloğa dayalı ilişkiler geliştiren iki devlet olarak hareket edilmelidir.