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Adaylığını ilan etti

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Rum Dışişleri eski Bakanı Nikos Hristodulidis’in, 2023 yılında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olacağını dün resmen açıkladığı haber verildi.
Adaylığını ilan etti

Fileleftheros gazetesi, manşetten yer verdiği ve diğer gazetelerde de geniş yer bulan haberinde, Hristodulidis’in başkanlık seçimi mücadelesine dün resmen girdiğini yazdı.

Hristodulidis’in uzun zamandır beklenen adaylık açıklamasını dün “Youtube” platformundaki kanalından yayınladığı 25 dakikalık videoyla yaptığını kaydeden gazete, Hristodulidis’in ülkeyi meşgul eden tüm konularla ilgili olarak, politikasının temel eksenlerini ortaya koyduğunu belirtti.

Hristodulidis’in yaptığı açıklamada, hareket edeceği stratejinin üç temel bacağına işaret etmeye özen gösterdiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in ilk olarak, vatandaşlarla diyaloğa büyük önem verdiğini yazdı.

Gazeteye göre sağcılar, solcular ve merkezdekilerle konuştuğunu vurgulayan Hristodulidis, halkla iletişimin devam edeceğini ifade etti.

Hristodulidis’in ikinci olarak ise, tüm konularla ilgili vizyonunu ortaya koyduğunu aynı zamanda gündelik konular ve ekonomiyle meselelere özel vurgu yaptığını yazan gazete, Hristodulidis’in, programının uzmanlar grubu tarafında hazırlanmakta olduğuna işaret ederek, daha fazla ayrıntıya girmediğini kaydetti.

Gazete Hristodulidis’in Kıbrıs sorununda ise, ezeli tezlerde ve iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü üzerinde durmaya özen gösterdiğini belirtti.

Hristodulidis’in üçüncü olarak ise siyasi kökenlerine atıfta bulunmaktan kaçınmadığını ifade eden gazete, Hristodulidis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le olan işbirliğine değindiğine de yer verdi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise konuyla ilgili açıklamasında, Hristodulidis’ten “muhalefetin adayı olarak, ülkenin doğru giden gidişatını neden tersine çevirmek istediğini açıklamasını isterken”, AKEL ise açıklamasında Hristodulidis ile Neofitu’nun adaylıklarının “aynı madalyonun iki yüzü olduğunu” belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de açıklamasında parti ve adayların kararlarını yorumlamayacağını ifade ederek, Neofitu’ya olan desteğini yineledi.

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