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Adaylık için başvuru 31 Mayıs’ta

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takvimini açıkladı. Siyasal partiler tarafından adayların saptanmasının son günü 29 Mayıs olarak belirlenirken, adaylık için 31 Mayıs’ta başvuru kabul edilecek.
Adaylık için başvuru 31 Mayıs’ta

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takvimini açıkladı. Siyasal partiler tarafından adayların saptanmasının son günü 29 Mayıs olarak belirlenirken, adaylık için 31 Mayıs’ta başvuru kabul edilecek.

Adaylar 4 Haziran’da kesinleşecek ve seçim propagandası 5 Haziran’da başlayacak.

YSK, 25 Haziran tarihinde yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri ile ilgili takvimi açıkladı.

YSK’nın duyurusuna göre, seçim takvimi 26 Mayıs’ta başlayacak. Siyasal partiler tarafından adayların saptanmasının son günü 29 Mayıs olarak belirlendi. Adaylık için 31 Mayıs’ta başvuru kabul edilecek.

Adayların, Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici ilanı 1 Haziran’da yapılacak. Sandık seçmen listeleri ise 3 Haziran’da askıya alınacak. Sandık seçmen listeleri askıya alındığı günden itibaren 4 gün askıda kalacak.

 

Adaylar 4 Haziran’da kesinleşecek

Adaylar, 4 Haziran’da kesinleşecek ve kesinleşen adaylar Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından ilan edilecek.

Duvar ilanları için İlçe Seçim Kurullarında ad çekme de 4 Haziran’da yapılacak.

 

Yüksek Seçim Kurulu’nda ad çekme 5 Haziran’da

Siyasal partiler ve bağımsız adayların tüm seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu’ndaki ad çekme 5 Haziran’da yapılacak. Seçim propagandası da 5 Haziran’da başlayacak.

Siyasal partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermelerinin son günü ise 6 Haziran.                      

Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları en son 10 Haziran'da yayımlanabilecek.

Sandık seçmen listeleri 13 Haziran’da tamamlanacak. Seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü ise 22 Haziran.        

 

Seçmenler 25 Haziran’da sandık başına gidecek     

Seçim propagandası 24 Haziran’da sona erecek. Seçmenler, 25 Haziran’da sandık başına gidecek.

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