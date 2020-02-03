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Adaylık kararını 5 Şubat’ta halkla paylaşacak olan Akıncı,seçim süreci için hukuk bürosu kuruyor

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Adaylık kararını 5 Şubat’ta halkla paylaşacak olan Akıncı,seçim süreci için hukuk bürosu kuruyor
Adaylık kararını 5 Şubat’ta halkla paylaşacak olan Akıncı,seçim süreci için hukuk bürosu kuruyor

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci için gönüllü hukukçulardan oluşan bir hukuk bürosu kurulması için çalışma başlattı.

26 Nisan 2020’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin adaylık kararını 5 Şubat’ta halkı ile paylaşacak olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçim süresince kendisi ile çalışmak üzere gönüllü hukukçulardan oluşacak bir hukuk bürosu kurulmasına karar verdi.

Bu çerçevede hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Seçim süreci boyunca gerekli durumlarda hukuki görüş verecek olan bu büro, aynı zamanda sosyal medyada şimdiden işaretleri görülen çirkin karalamalar ve iftiralara karşı da her türlü hukuki girişimi yapacak.

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