Adaylıklar İçin Başvurular Bugün Yapılıyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun 25 Aralık’ta gerçekleşecek yerel seçimlere yönelik takvimi işliyor.

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde aday olmak isteyenler başvurularını bugün gerçekleştiriyor.

Adaylar, yerleşim birimlerinin bağlı olduğu İlçe Seçim Kurullarında mesai saatleri içerisinde başvuruda bulunuyor.

Adaylar yarın Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici olarak ilan edilecek.

İlçe Seçim Kurulları da kendi ilçelerinde çıkacak adayları yarın geçici olarak duyuracak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun ilan ettiği seçim takvimine göre; adaylar 3 Aralık’ta kesinleşecek.

Oy pusulalarının düzenlenmesi ve BRT’deki konuşmalar için adaylar arasında yapılacak ad çekme 3 Aralık’ta duyurulacak.

Kesinleşen adaylar Yüksek Seçim Kurulu tarafından 4 Aralık’ta ilan edilecek. İlçe Seçim Kurulları da kendi ilçelerinde kesinleşen adayları aynı gün duyuracak.

İlçe Seçim Kurullarında 4 Aralık’ta duvar ilanları için kurayla ad çekilecek.

Oy pusulası ve BRT’deki konuşma sırası için 5 Aralık’ta Yüksek Seçim Kurulu’nda kurayla ad çekme işlemi yapılacak.

Sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının da son günü 5 Aralık olacak.

Takvime göre, seçim propagandası 5 Aralık’ta başlayacak.

Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayınlanması için son gün 10 Aralık.