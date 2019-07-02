ADD'de yeni parti krizi; 'Babacan'la görüşen ismin istifası istendi'

Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ateşoğlu, yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan'la görüşen ADD üyesinin dernekten istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, gazeteci Gürkan Hacır, katıldığı televizyon programında Ali Babacan'ın yeni parti kurma çalışmalarını anlattı. Hacır, Babacan'ın farklı kesimlerle de irtibat kurduğunu belirterek ADD'den bir isimle de görüşme gerçekleştiğini ifade etti.
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