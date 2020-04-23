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Adebayor:Bağış yapmıyorum.Ne istiyorsam onu yiyor, ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum.

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Togolu futbolcu Adebayor, korona salgının bağış yapmayacağını açıkladı ve kendisini eleştirenlere tepki gösterdi. 36 yaşındaki futbolcu "Ne istersem onu yapacağım" dedi.
Adebayor:Bağış yapmıyorum.Ne istiyorsam onu yiyor, ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum.

Bir dönem Türkiye’de de oynayan Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor, korona virüsü salgını sebebiyle ülkesinde bağış yapmaması üzerine gelen eleştirilere cevap verdi. Facebook’ta bir canlı yayında konuşan Adebayor, kendisinin diğer Afrikalı oyuncular Samuel Eto’o ve Didier Drogba ile karşılaştırılmasına da tepki gösterdi ve şöyle konuştu:

‘BAZILARI VİRÜSÜ BENİM GETİRDİĞİMİ DÜŞÜNÜYOR’

“Bağış yapmadığımı dile getirenlere açık bir şekilde şunu söylemeliyim ki, bağış yapmıyorum bu kadar açık. Ne istiyorsam onu yiyor, ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum. Togo’da, bağış yapmadığım için beni eleştiren insanlar olacak. Bazıları ülkeye virüsü benim getirdiğimi düşünüyor. Bu çok talihsizce ama bu ülke böyle işte. Beni Drogba ya da Eto’o ile karşılaştırabilirler. Ama ne yazık ki ben onlar değilim. Ben Emmanuel Sheyi Adebayor’um ve her zaman istediğimi yapacağım.”

ÜLKESİNDE İZOLE DURUMDA

Arsenal, Real Madrid, Manchester City gibi takımlarda oynayan Adebayor, Türkiye’de Başakşehir ve Kayserispor forması giymişti. Memleketi Togo’da kendini izole eden oyuncunun Paraguay’ın Olimpia takımıyla yıl sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor

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