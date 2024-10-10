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Adelante Construction, Akdeniz Spor Birliği’nin ana sponsoru oldu

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Basketbol'da sponsorluk... Adelante Construction, Akdeniz Spor Birliği’nin ana sponsoru oldu
Adelante Construction, Akdeniz Spor Birliği’nin ana sponsoru oldu

Ülkemizin köklü kulüplerinden Akdeniz Spor Birliği’nin ana sponsoru Adelante Construction oldu. Anlaşmaya göre, Adelante Construction logosu Akdeniz Spor Birliği’nin tüm branşlarını da kapsayacak şekilde forma göğüs alanlarında yer alacak.

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Akdeniz Spor Birliği Başkanı Serhat Deniz, yönetim kurulu üyeleri ve branş oyuncuları ile birlikte Adelante Construction direktörü Oğuz Alp Tan katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Akdeniz Spor Birliği Kulübü Başkanı Serhat Deniz, ”Adelante Construction’un destekleri bizim için oldukça değerli. Kulübümüze sunmuş oldukları katkılar, tüm şubelerimiz için ciddi bir maddi kaynak olacak. Bu zorlu yolculukta yanımızda olmaları, bizlerle omuz omuza yürümeleri bizlere gurur ve güç veriyor. Sponsorluk geliri ile kulübümüzü daha da ileri taşımak istiyoruz. 6.Akdeniz Spor Birliği Streetball turnuvası ile başlayan sponsorluk anlaşmamız, tüm branşların sponsorluğuyla devam edecek. Adelante Construction direktörü Oğuz Alp Tan bey ve ekibine bu değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Adelante Construction direktörü Oğuz Alp Tan ise, Akdeniz Spor Birliği’ne sponsor olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.” sözünden yola çıkarak, gençlerimizin sporla iç içe olmasını arzu ediyoruz. Genç sporcularımız sayesinde ülkemiz yurt dışında birçok ülkede temsil ediliyor. Bu bağlamda, yerel kulüplerimiz kültürlerimizi yaşatma noktasında toplumda çok önemli bir yere sahip. Akdeniz Spor Birliği ile sponsorluk anlaşmamız kapsamında KKTC sporunun gelişim ve inovasyonuna katkıda bulunacağımız için çok heyecanlıyız. Bu vesile ile kulüp başkanımız Serhat beye teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından sponsorluk imzaları atıldı ve Başkan Serhat Deniz tarafından Oğuz Alp Tan’a Akdeniz Spor Birliği forması hediye edildi.

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