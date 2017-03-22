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Adele, konser esnasında korumayı azarladı

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Adele, konser esnasında korumayı azarladı
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, turne kapsamında Avustralya’nın Melbourne kentinde verdiği konser sırasında şarkısına ara vererek bir korumayı azarladı.

Korumaya "Affedersiniz beyefendi, insanlara oturmalarını söylemeyi bırakır mısınız?" diyen 28 yaşındaki şarkıcı, "Dans etmeyi sevmiyorsanız müzik şovuna gelmeyin" dedi. Adele'in bu sözleri seyircilerden büyük alkış aldı.Bu an, konseri kaydetmeye çalışan hayranlarının telefon kayıtlarına takıldı.

 

NTV'nin aktardığına göre, Adele'in bu tutumu, sosyal medyada hayranları tarafından beğeni topladı. Bir hayranı, "Adele, güvenliğe insanlara oturmalarını söylemeyi kesmelerini söyledi. O en iyisi değil mi?" yorumunu yazdı. Bir başka hayranı da "İnsanlara oturmalarını ve dans etmemelerini söyleyen güvenliğe kızan Adele nasıl sevilmez" yorumunu yaptı.

Öte yandan Adele, aynı konser esnasında bir hayranını sevgilisine evlenme teklif etmesi için sahneye davet etti.

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