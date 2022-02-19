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Adem Büyük, kendini oyuna aldı

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Adem Büyük, kendini oyuna aldı
Adem Büyük, kendini oyuna aldı

Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor arasında oynanan maçta iki takımın teknik direktörleri, maç kadrosunda da yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u ağırladı.

İki takımın arasında oynanan maçta ilginç bir detay yer aldı. 5 Ekim 2021'de Antalyaspor'un başına geçen Nuri Şahin ve Marius Sumudica'nın görevinden ayrılmasından sonra iki hafta önce takımı devralan Adem Büyük, maç kadrolarında da yer aldı.

Takımların yedek listesinde yer alan iki teknik adamdan Adem Büyük, Adem Büyük, kendisini 55. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın yerine oyuna dahil etti.

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