Adem Huduti'nin de yargılandığı Malatya'daki darbe girişimi davasında 4. gün

Malatya MEBS Alay Komutanı Ergün, savunmasına, "Hain darbe girişimini lanetliyorum" diye başladı

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklanan, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un da bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davanın dördüncü gün oturumu başladı. Malatya Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Alay Komutanı olarak albay rütbesi ile görev yapan Mehmet Ergün'ün savunmasına geçildi.

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya'daki darbe girişimi davasında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Angun, 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 2'nci Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Zeki Karataş, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Serdar Sevgili, meslekten ihraç edilen 2'nci Ordu'da görevli Ersin Yıldırım ile subay, astsubayların da bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanık için duruşmanın yapıldığı Yakınca Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Jandarmanın öncü araçları eşliğinde cezaevi araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen Huduti ve Angun ile 10 tutuklu sanık, jandarma eşliğinde salona alındı. Diğer tutuklular ise SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlandı.

Malatya MEBS (Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler) Alay Komutanı olarak albay rütbesi ile görev yapan Mehmet Ergün'ün savunmasına geçildi. Ergün'e iddianamedeki suçlamalar okunarak, Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayınlanan "Sıkıyönetim Direktifi" mesaj emrinin geldiği belirtildi. Ergün, savunmasına, "Hain darbe girişimini lanetliyorum" diye başladı.