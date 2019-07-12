Adeola Owoyalr cinayetinde gelişme: 11 tutuklu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre zanlılara çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından üçer gün tutukluluk emri verildi.
Adeola Owoyalr ’ın cesedi, 8 Temmuz Pazartesi günü Lefkoşa okullar yolu üzerinde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda park halinde bulunan bir salon aracın bagaj kısmında tespit edilmişti.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre zanlılara çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından üçer gün tutukluluk emri verildi.
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