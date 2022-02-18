Adet Sancısına Ne İyi Gelir?

Her kadında ortaya çıkan adet görme, bir kanama halidir. Rahim duvarında belli hazırlıklar söz konusu olur. Bunun nedeni ise bebek gelişimidir. Eğer ortada bir döllenme yoksa atılma durumu ortaya çıkar. Bu genellikle çok sancılıdır çünkü kasılmalar ortaya çıkar işte bu durum adet sancısı olarak tanımlanır. Peki, adet sancısına ne iyi gelir?

ADET SANCISININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Adet sancısı ile beraber kadınlardan en çok görülen durum mide bulantısıdır.

- Yumuşak dışkılama durumu adet sancısının en dikkat çekici belirtileri içinde yer alır.

- Zaman zaman kadınlarda baş dönmesi de görülür.

- Adet ağrısı ile beraber baş ağrısı söz konusu olur.

ADET AĞRISINA İYİ GELEN YİYECEKLER

Her türlü süt ve süt ürünü sayesinde sorunun çözümü mümkündür. Bunun için kullanımının belli ölçülerde olması şarttır. Bunun yanı sıra özellikle bitkilerin bu tip durumlarda son derece iyi sonuç verdiğini de hemen ifade etmek lazım. Bunların arasında maydanoz öne çıkıyor. Birçok kişi adet sancısı gibi oldukça rahatsız edici olan bu durumu papatya çayı, muz gibi ürünlerle çözmekte. Daha farklı çayların kullanımı da mümkün. Rezene çayı sayesinde problemden kurtulmak mümkündür. Bol bol fındık ve fıstık tüketmek ağrıya çok iyi gelir. Yağlı tohumlar içinde dikkat çeken ceviz kullanımı da birçok uzman tarafından önerilir.

ADET SANCISI NASIL GEÇER?

- Yeme ve içmenin dışında uygulanabilecek olan farklı yöntemlerle de sorunu ortadan kaldırmak mümkündür. Sırasıyla şunları yapmak sizin için büyük bir avantaj olacaktır;

- Karın kısmına özellikle yatarken son derece sıcak olan su torbasını koymak oldukça büyük bir fayda sağlar. Yani kompres uygulanması tavsiye edilen bir durumdur. Adet ağrısını geçirmek için bu uygulamanın ayak kısmına yapılması da mümkündür.

- Sancının başlamasından hemen sonra alınacak olan ılık bir duş sayesinde sorunun ortadan kaldırılması mümkün olacaktır.

- Adet ağrısı durumuyla mücadele etme kapsamında aynı zamanda kişisel beslenmeye de dikkat etmek lazım. Özellikle tuz kullanımının belli kurallara göre yapılması şarttır. Çünkü çok sık tuz tüketiminden dolayı hem ödem oluşur hem de vücutta su birikir. Bu yüzden ilgili döneme bir haftalık süre kala tuz kullanımı kesilmelidir.