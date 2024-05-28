  • BIST 10614.19
  • Altın 2423.349
  • Dolar 32.1752
  • Euro 35.0059
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

“Adet Yoksulluğuna Karşı Sen De Paylaş” kampanyası devam ediyor

» »
"Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Merkezi (KISAD) iş birliğinde başlatılan "Adet Yoksulluğuna Karşı Sen De Paylaş" Kampanyası kapsamında toplanan pedler, ihtiyaç sahibi kız çocuklarına ulaştırılıyor."
“Adet Yoksulluğuna Karşı Sen De Paylaş” kampanyası devam ediyor

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplanılan 200 pakete yakın ped Lefkoşa Türk Belediyesi Toplum Çalışmaları Şubesi Sorumlusu Sibel Taçay Demirpençe tarafından Demokrasi Ortaokulu’nda pede erişimi olamayan kız çocuklarına ulaştırılmak üzere okul müdürü Koray Bürüncük’e teslim edildi.

Kampanya ilk olarak Ruso Ortaokulu’ndaki “Anne Ben Büyüyorum” semineri ile başlatıldı.

Bu projenin 1. basamağı olarak 8 Mart’ta Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu 6. Sınıf öğrenci ve annelerine yönelik KISAD’dan uzman Filiz Yarıcı tarafından “Anne Ben Büyüyorum” adlı bir seminer verilmiş, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) tarafından bağışlanan pedler çocuklarla paylaşılmak üzere okul yönetimine ulaştırılmıştı. Kampanyayı yürüten LTB Toplum Çalışmaları Şubesi bu anlamlı kampanyaya katkı koyan tüm bağışçılara teşekkür etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülkede turist olarak bulunan Atılgan kayıp…28 Mayıs 2024 Salı 11:34
  • Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı28 Mayıs 2024 Salı 10:51
  • Beyarmudu’nda Garaj Yangını: Araç ve Eşyalar Zarar Gördü28 Mayıs 2024 Salı 10:49
  • Lefkoşa'da Emanetçi Tarafından Hırsızlık: Dizüstü Bilgisayar ve Fişler Çalındı28 Mayıs 2024 Salı 10:47
  • Bir günde 2 ani ölüm... Biri 49, diğeri 57 yaşındaydı...28 Mayıs 2024 Salı 10:45
  • Hayvan üreticilerinin eylemi dokuzuncu gününde!28 Mayıs 2024 Salı 10:45
  • Güney’de açığa alınan memurlar evden oturarak maaş alıyor28 Mayıs 2024 Salı 10:35
  • YDÜ'de gerçekleştirilen “Çiftlikten Sofraya Süt Çalıştayı”nda süt üretimi pek çok yönüyle ele alındı28 Mayıs 2024 Salı 10:11
  • DAÜ-SEN'den et sorununun çözümü için paydaşlarla görüşün çağrısı28 Mayıs 2024 Salı 09:58
  • Hasipoğlu: Sağlıklı ve mutlu çocuklar yetişmesi yegane hedefimiz28 Mayıs 2024 Salı 09:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti