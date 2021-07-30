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ADH Başhekimi Dr. Uçaner: Aşıya teşvik etmek gerekiyor

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Hastanede 81 hastanın tedavi gördüğünü belirten Dr. Uçaner, bugün taburcuların olmasını beklediklerini vurguladı.
ADH Başhekimi Dr. Uçaner: Aşıya teşvik etmek gerekiyor

Acil Durum Hastanesi Dr. Erol Uçaner, SES Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan ve Aytuğ Türkkan’ın hazırlayıp sunduğu "Kıbrıs’ın Nabzı" adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Hastanede 81 hastanın tedavi gördüğünü belirten Dr. Uçaner, bugün taburcuların olmasını beklediklerini vurguladı.

"PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR HASTANE DOLABİLİR"

Dr. Uçaner, hastanenin kapasitesinin 100 olduğunu aktararak, “1-2 gün daha bu şekilde devam edersek; hastaların iyileşme süresi yavaşlarsa, taburcular gecikirse, hastaların tedaviye verdikleri cevaplar istediğimiz gibi olmazsa, Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir” ifadelerini kullandı.

Acil Durum Hastanesi’nin yanı sıra göğüs hastalıkları servisinde de 40 yatağın bulunduğunu dile getiren Uçaner, “Bizim istediğimiz buradan devam etmek, ikiye bölmek değil” dedi.

"AŞILANMAYI, KIŞ AYLARINA GİRMEDEN İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE GETİRMELİYİZ"

Tedavi gören 81 hastanın 33’ünün çift doz, 11’inin tek doz ve 37 kişinin ise aşısız olduğunu da açıklayan Dr. Erol Uçaner, aşının önemine dikkat çekti.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Uçaner, “Aşıya teşvik etmek gerekiyor. Aşılanmayı kış aylarına girmeden istediğimiz seviyeye getirmeliyiz…” şeklinde konuştu.

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