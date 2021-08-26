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ADH Başhekimi Uçaner: Hem servislerde hem yoğun bakımda yatan hastaların çoğunun durumu ağır özellikle aşısız hastalar çok kötü…

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Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, bu sabah itibarıyla, Acil Durum Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Karantina Bölümü’nde toplam 91 ve Yoğun Bakım Servisi’nde 19 Kovid-19 hastasının tedavi gördüğünü bildirdi.
ADH Başhekimi Uçaner: Hem servislerde hem yoğun bakımda yatan hastaların çoğunun durumu ağır özellikle aşısız hastalar çok kötü…

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, bu sabah itibarıyla, Acil Durum Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Karantina Bölümü’nde toplam 91 ve Yoğun Bakım Servisi’nde 19 Kovid-19 hastasının tedavi gördüğünü bildirerek, “Hem servislerde hem yoğun bakımda olan hastaların durumu çok ağır… Özellikle aşısız hastalar çok kötü” dedi.


YOĞUN BAKIMDA “B” PLANI…


Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.
Kovid-19 hastalarının takip edildiği Acil Durum Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Karantina Bölümü ve Yoğun Bakım Bölümü’ndeki durum ile ilgili bilgi veren Uçaner, hastane içerisinde yoğun bakım hizmeti verebilecek bir bölümün daha açılması için hazırlık yapıldığını aktardı.


100 yatak kapasiteli Acil Durum Hastanesi’nde 74 hasta ve 40 yatak kapasiteli Göğüs Hastalıkları Karantina Bölümü’nde 17 hasta bulunduğunu anlatan Uçaner, şu anda toplam 140 olan yatağın 91’inin dolu olduğunu kaydetti. Uçaner, 24 yatak kapasiteli yoğun bakımda ise 19 hastanın yattığını söyledi.


Yoğun bakımda dün geceyarısı yatan bir hasta ile birlikte rakamın 19’a çıktığını belirten Uçaner, “Yoğun bakımda ciddi bir sıkıntı var. Yoğun bakımda 24 yatak var, 19 hasta oldu. 5 hastalık kapasite kaldı. Bununla ilgili de bir “B” planımız var. Hastane içerisinde yoğun bakım hizmeti verebilecek bir bölüm vardır. Önlem olarak onu yavaş yavaş aktive ediyoruz ki yoğun bakım hastaları artarsa orada da hastaların takibini yapalım. Bu alanda da 12 yatak var” şeklinde konuştu.


YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YAŞ ARALIĞI 29 – 90… 
Yoğun bakımda yatan 19 hastanın durumları ile ilgili de konuşan Dr. Erol Uçaner, 19 hastanın 7’sinin entübe olduğunu aktardı. Yaşları 29 – 90 arasında olan 19 yoğun bakım hastasından sadece 6’sının tam doz aşılı olduğunu aktaran Uçaner, entübe olan 7 hastadan ise 2’sinin tam doz aşılı olduğunu anlattı.


Uçaner, entübe 7 hastanın yaş ve cinsiyet bilgilerini de paylaştı. Buna göre, 42 yaşında kadın, 50 yaşında erkek, 57 yaşında kadın, 64 yaşında erkek, 73 yaşında kadın, 73 yaşında erkek ve 75 yaşında erkek entübe…


“KIŞ AYLARINDA DAHA KÖTÜ BİR DURUMA GİDECEĞİZ, BU AÇIK VE NETTİR”


“Hem servislerde hem yoğun bakımda olan hastaların çoğunun  durumu çok ağır” diyen Uçaner, özellikle aşısız hastalarda ciddi semptomların görüldüğüne ve tedavi süreçlerinin de çok uzun sürdüğüne vurgu yaptı.


Kış aylarında vakaların artmasını ve daha ağır vakaların olmasını beklediklerini belirten Uçaner, “Bu mevsimde bu rakamlara ulaşmışsak ve hastane tedavi gören hasta sayısı bu boyuttaysa, kış aylarında semptomların da daha ağır geçeceğini varsayarsak bu durumdan daha kötü bir duruma gideceğiz. Bu açık ve nettir” dedi.


Vaka sayılarının bu şekilde devam etmesi halinde birtakım önlemlerin alınmasının kaçınılmaz olacağını kaydeden Uçaner, kış aylarına girmeden önce herkesin aşı programını tamamlaması gerektiğinin altını çizdi.

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