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Adı Doğan Türk Birliği ile anılan Semih Şentürk, futbolu bıraktı

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Son olarak Eskişehirspor'da forma giyen Türk milli futbolcu Semih Şentürk, 35 yaşında aktif futbolculuk hayatını noktaladığını açıkladı.
Adı Doğan Türk Birliği ile anılan Semih Şentürk, futbolu bıraktı

Türk Milli futbolcu Semih Şentürk, 35 yaşında aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı.

 

Profesyonel hayatına 1999 yılında Fenerbahçe'yle başlayıp son olarak Eskişehirspor forması giyen Semih Şentürk, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada, kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Formasını giydiği Özçamdibispor, İzmirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'yla birlikte çalıştığı isimlere teşekkür eden Semih Şentürk, şunları kaydetti: "19 yıldır hizmet ettiğim futbol camiasında önceliğim hep saha içindeki ve saha dışındaki kimliğimle örnek olabilmekti. Futbol yaşantımın büyük bir bölümünü geçirdiğim, çatısı altında büyüdüğüm, hayallerimi süsleyen, forması altında nice başarılara imza attığım, 'Genç Fenerli Semih' olarak anıldığım Fenerbahçe Kulübü ve büyük Fenerbahçe taraftarları, geçmişi anımsadığımda güzel anılarımın başrolü sizlersiniz. Evladınız olarak bağrınıza bastığınız, daima desteklediğiniz için ne kadar teşekkür etsem az. Aktif futbol yaşantımın sona erdiğini sizlerle paylaşır, kariyerini sürdüren meslektaşlarıma da sonsuz başarılar dilerim."

Semih Şentürk, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 5 şampiyonluk, ikişer kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı.

Sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle "Nöbetçi golcü" ve genç yaşta Fenerbahçe forması giydiği için "Genç Semih" olarak lakaplar takılan Semih Şentürk, A Milli Futbol Takımı'yla 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynama başarısı gösterdi. Semih Şentürk, 2007-2008 sezonunda da Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de attığı 17 golle "Gol Kralı" unvanını aldı.

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