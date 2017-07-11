Adı FETÖ'ye karışan KKTC Din İşleri Başkanı Atalay'dan ilk açıklama!

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay'ın avukatı, yazılı bir açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay, avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklamada bulundu.

Öte yandan KKTC Din İşleri Başkanlığı Basın Sorumlusu Şükrü Aydın da yazılı bir açıklamada bulunarak bugün sabah saatlerinde ifadesine başvurulmak üzere Mersin savcılığına çağrılan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay'ın ifadesi alındıktan sonra dün serbest bırakıldığını kaydetti.

BUGÜN KKTC'YE DÖNÜYOR

Açıklamanın devamında Atalay'ın bugün saat 19:25 Adana-Ercan uçağı ile KKTC’ye gelmek üzere yola çıkacağı bildirildi.

Uçağın 20:00’de Ercan Havalimanında olacağı ifade edildi.

AVUKATI ÜZERİNDEN AÇIKLAMA

Din İşleri Başkanı Atalay, avukatı Hakan Keş üzerinden yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Müvekkilim, KKTC Din İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Talip ATALAY hakkında bazı medya kuruluşlarında FETÖ – PYD üyesi olmak, Bylock isimli örgüte özel programı kullanmak, yurtdışına farklı kimliklerle giriş çıkış yapmak sureti ile örgüt faaliyetleri yürütmek suçlaması ile gözaltına alınarak tutuklandığı şeklinde haberler yayınlanmıştır.

Öncelikle belirtmeliyiz ki; ülkemiz hem iç politika hem de dış politika anlamında çok hassas bir dönemden geçmekte olup, dönemin şartları gereği, kamuoyunun nabzını tutan ve yönlendiren saygıdeğer basın mensuplarının her zamankinden çok daha dikkatli ve özenli olmaları gerektiği kanaatindeyiz. FETÖ – PYD Terör Örgütü üyeliği suçlamasınınmanevi olarak da son derece ağır bir suçlama olması yanında, kişinin bugüne kadar biriktirdiği her türlü kazanımı yok ettiği gerçekliğinin de unutulmaması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Öncelikle medya kuruluşlarında geçen suçlamalara ilişkin açıklamalarımızı maddeler halinde bildirme zorunluğumuz doğmuştur:

Sayın Prof. Dr. TalipATALAY’IN ne kendisinin bizzat kullandığı hatlarda ne de kendi adına kayıtlı olup ailesinin kullanmakta olduğu hatlar da Bylock unsuru bulunmamış olup;bu suçlamalar tamamen asılsızdır. Ayrıca Sn. ATALAY ve ailesinde, kamuoyunca da bilinen ve örgüte aidiyeti belirleyen diğer kriterlerden de hiçbirine rastlanmamıştır.

Sayın Prof. Dr. Talip ATALAY hem Türkiye Cumhuriyeti hem de KKTC vatandaşıdır. Bu nedenle her iki ülkeye ait kimlikleri ve pasaportları bulunmaktadır. Ancak çıkan haberlerin veriliş biçimi, Sn. ATALAY’ın farklı kişilere ait kimlikler kullandığı ve gizlilik içinde seyahatler yaptığı şeklinde algılanmaya müsaittir. Oysa Sn. ATALAY seyahatlerinde KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nden verilen kendisine ait resmi, geçerli kimlik ve pasaportları kullanmıştır.

Sayın Prof. Dr. Talip Atalay, kendisiyle ilgili bu yönde bir kararın olduğunu 07.07.2017 Cuma akşamına doğru Diyarbakır’da öğrenmiş, bulunduğu yere polisi davet ederek sürecin başlamasını sağlamış, Mersin’e intikal sonrasındaki ilk iş günü olan 10.07.2017 Pazartesi günü de serbest kalmıştır. Dolayısıyla süreci ‘uzun süre gözaltında kaldı’şeklinde ifade etmenin doğru olmadığını belirtmek isteriz.

Bu yaşananlar müvekkilime yönelik açık bir operasyondur. Maalesef Bylock, farklı kimliklerin kullanımı ve uzun gözaltı süresi gibi asılsız iddialar, en hafif ifadeyleSayın Prof. Dr. Talip ATALAY’IN dini lider olarak yüklendiği misyona, Kıbrıs, Türkiye ve uluslararası camiada sahip olduğu güvenilirlik ve itibara yapılmış çirkin bir saldırı olup; söz konusu operasyona katkı sunmaktadır.

Saygıdeğer basın kuruluşlarımız ve sosyal medya kullanıcılarımız başta olmak üzere, konuya ilgi duyan kamuoyumuzdan, özellikle son iki gündür bilgi eksikliğinden kaynaklı devam edenson derece tahripkar olduğu takdir edilecek haber ve paylaşımların yukarıdaki gerçekler doğrultusunda düzeltilmesini rica eder, soruşturmanın gizliliği kararına helal getirmeyecek şekilde, sahibi olduğumuz bilgileri değerli medya kuruluşları her zaman paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtir, saygılarımızı sunarız.