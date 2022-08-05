Adı LTB Başkan adaylığı için geçen Olguner CTP PM'ye aday olmadı

Adı LTB Başkan adaylığı için geçen Onur Olguner CTP PM'ye aday olmadı
İşte Onur Olguner'in açıklaması;
2016 yılından beridir yapmakta olduğum CTP Parti Meclisi Üyeliğini önümüzdeki ay yapılacak CTP 28. Olağan Kurultayı’nda yeniden aday olmadığımdan dolayı bitiriyorum dostlar.
Yeni dönemde aday olan tüm dostlarıma bol şans diliyor, koyacakları emek için şimdiden teşekkür ediyorum.
Parti başkanımız Tufan hocayı ise tek aday olduğundan dolayı şimdiden kutluyorum.
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