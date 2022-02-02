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Adı LTB Başkanlığı için geçen Özdil Nami'den Olguner'e destek ziyareti

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Adı LTB Başkanlığı için geçen Özdil Nami'den Olguner'e destek ziyareti
Adı LTB Başkanlığı için geçen Özdil Nami'den Olguner'e destek ziyareti

Adı LTB Başkanlığı için geçen Özdil Nami'den Olguner'e destek ziyareti

İşte Nami'nin sosyal medya paylaşımı;

Bugun sevgili Onur ile kahvelerimizi yudumlarken konu elbette Lefkoşa'ya geldi. Başkentin gerçekten proje yapmayı ve uygulamayı bilen yeni bir yönetime ihtiyaci oldugu açık. Mecliste olduğu gibi yerel yönetimlerde de genç isimlerin enerji ve bilgileri ile verebilecekleri çok değerli katkılar var, desteği hak ediyorlar.

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