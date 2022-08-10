Adı yeni kondu: Bilim insanları 'Langya'yı izliyor

Bulaşıcı hastalıklar uzmanları uzun süredir iklim değişikliği ve doğaya verilen zarar nedeniyle hayvanlardan insanlara virüs bulaşma riskinin büyük oranda artacağı konusunda uyarıyor. Bunun son örneğini koronavirüs ve maymun çiçeği virüsüyle yaşayan dünya

Araştırmacılar Çin'de yeni tanımlanan ve onlarca vakaya yol açan 'Langya' henipavirüsünü (LayV) takibe aldı.

Bu yeni virüs ilk olarak 2018'in sonlarında ülkenin kuzeydoğusundaki Şandong ve Henan eyaletlerinde tespit edildi ama ancak geçen hafta resmen adı konabildi. Bilim insanlarının söylediğine göre insanlara hayvanlardan geçtiği sanılan bu virüsün kaynağının araştırılması için vahşi hayvanlara testler yapıldı. Keçilerin yüzde 2'sinde, köpeklerin de yüzde 5'in de bu virüse rastlandı.

Araştırmaların ilk sonuçları Çin, Singapur ve Avustralya'dan bilim insanları tarafından kağıda dökülüp geçen hafta 'New England Journal of Medicine' adlı bilimsel dergide yayınlandı. Buna göre virüs insanlarda ateş, halsizlik, öksürük, iştah kaybı ve kas ağrısıyla kendini gösteriyor.

Bugüne kadar LayV nedeniyle hayatını kaybeden hasta olmadı, araştırmada yer alan bilim insanlarından Prof. Veng de korkulacak bir durum olmadığının altını çizdi.

Virüsün insandan insana geçip geçmediği ise henüz bilinmiyor. Şimdiye dek tespit edilen 35 vakanın çoğunun çiftlikte ya da fabrikada çalıştığı biliniyor.

Henipavirüsler aynı zamanda Hendra ve Nipah virüslerinin de altında bulunduğu bir RNA virüsü. Avustralya'da ortaya çıkan ve insanlar ile atlarda görülen Hendra'da da güneydoğu Asya'da salgınlara yol açan Nipah'ta da ölüm oranları yüksek.