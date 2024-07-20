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SON DAKİKATel Aviv'de yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

Adidas, İsrail'in hedef almasının ardından Bella Hadid'i reklam filminden çıkardı

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Adidas tarafından zamansız bir klasik olarak tanımlanan SL72 spor ayakkabıları, ailesinin kökleri Filistin'e dayanan Amerikalı Hadid tarafından tanıtılmıştı
Adidas, İsrail'in hedef almasının ardından Bella Hadid'i reklam filminden çıkardı

Adidas, ilk kez 1972 Münih Olimpiyat Oyunları sırasında piyasaya sürülen bir spor ayakkabısını tanıtan reklamlardan model Bella Hadid'in görüntülerini çıkardı. 

Almanya merkezli spor giyim şirketi, Hadid'in katılımı nedeniyle İsrail'den gelen eleştirilerin ardından kampanyasını "gözden geçirdiğini" duyurdu. 

Adidas tarafından zamansız bir klasik olarak tanımlanan SL72 spor ayakkabıları, ailesinin kökleri Filistin'e dayanan Amerikalı Hadid tarafından tanıtılmıştı.

Daha önce "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" sloganını attığı iddiasıyla İsrail hükümetinin tepkisini çeken model, antisemitizmle suçlanmıştı.

İsrail, X'teki resmi hesabında, "Münih Olimpiyatları sırasında on bir İsraillinin Filistinli teröristler tarafından öldürüldüğüne" dikkat çeken bir gönderide Hadid'in "kampanyanın yüzü" olmasına itiraz ettiğini söyledi.

Adidas yaptığı açıklamada SL72 ayakkabısı için düzenlenen kampanyanın "geniş bir ortak yelpazesini bir araya getirdiğini" söyledi. Açıklamada şöyle denildi:

"Trajik tarihi olaylarla bağlantı kurulduğunun bilincindeyiz ancak bunlar tamamen kasıtsızdır ve neden olunan herhangi bir üzüntü veya sıkıntı için özür dileriz. Sonuç olarak, kampanyanın geri kalanını gözden geçiriyoruz"

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