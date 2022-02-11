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Adidas yeni sütyen serisini 25 çıplak memeyle tanıttı: Her şekil ve büyüklük için konfor

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Adidas yeni sütyen serisini 25 çıplak memeyle tanıttı: Her şekil ve büyüklük için konfor
Adidas yeni sütyen serisini 25 çıplak memeyle tanıttı: Her şekil ve büyüklük için konfor

Spor giyim markası Adidas yeni süyten koleksiyonunun tanıtımında 25 kadının meme fotoğrafını kullandı.

Twitter adresinden duyurduğu yeni sütyen serisinin tanıtımı için kullandığı meme fotoğraflarıyla birlikte “Kadınların her şekil ve büyüklükteki memelerinin destek ve rahatlığı hak ettiğini düşünüyoruz. Bu yüzden yeni koleksiyonumuzda herkes kendisine tam uyanı bulabilsin diye 43 farklı stilde sütyen sunuyoruz” notunu paylaştı.

Dikkat çekmek amacıyla yapılan kampanya amacına ulaştı ve sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının reklam kampanyasına verdiği tepkiler ise karışıktı. Kimileri Adidas’ın bu hareketini cesurca bularak överken bazıları da reşit olmayanların da bulunduğu bir platformda çıplak meme göstermenin doğru olmayacağına dikkat çekti.

Bir kullanıcının “Belki de destek veren sütyenleri göstermeliydiniz” yorumuna marka “Bütün vücutları tüm ihtişamıyla kutlamak ve hepimizin ne kadar farklı olduğunu göstermek istedik” cevabını yazdı.

Bazı kullancılar ise reklamı yapılan ürünün boxer olması durumunda markanın penis resimleri paylaşıp paylaşmayacağını sorguladı.

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