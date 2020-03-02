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Adil Gür'den canlı yayında şoven edepsizlik

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Habertürk canlı yayınında Adil Gür böyle dedi: Ruslardan başka türlü dost olur sadece...
Adil Gür'den canlı yayında şoven edepsizlik

Habertürk TV canlı yayınında, halkın İdlib saldırısına bakışı tartışılırken, yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaşan Adil Gür, “Ruslardan başka türlü dost olur sadece” dedi. “İsmini okuyacağım ülkeler Türkiye’nin dostu ve müttefiki mi?” sorusuna gelen yanıtları paylaşan Gür, halkın harekatı desteklediğini savundu.

Yurttaşların 'kendi göbeğimizi kendimiz keselim' mesajını verdiğini söyleyen Gür “Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor” dedi. "Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Türk’ün dostu Kürt, Kürt’ün dostu Türk’tür. İkisi de ayağını denk alsın” diyen Gür, “Ayıdan post Rus’tan dost olmaz. Ruslardan başka türlü dost olur sadece” cümlelerini kurdu.

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