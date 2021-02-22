Adil Karaismailoğlu’ndan KKTC Karayolu Master Planı paylaşımı (video)

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC’nin Karayolu Master Planı kapsamında 300 kilometrenin üzerinde yol ve iyileştirme çalışmaları sayesinde modern ve güvenli ulaşım ağı ile donatılacağını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak, KKTC’nin Karayolu Master Planı kapsamında 300 km'nin üzerinde yol ve iyileştirme çalışmaları sayesinde modern ve güvenli ulaşım ağı ile donatılacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Karayolu Master Planı kapsamında 300 km'nin üzerinde yol ve iyileştirme çalışmaları sayesinde modern ve güvenli ulaşım ağı ile donatacağız.

Hayat #UlaşıncaBaşlar”