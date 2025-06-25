Adil Onalt: “Üretirken batan ilk sektör” olarak tarihe geçmek istemiyoruz

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hükümetin yerli üretimi desteklemediğini belirterek, planlı üretim yapılmazsa bir yıl içinde birçok üreticinin batacağını açıkladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, yerli üretimin hükümet tarafından yeterince desteklenmediğini kaydederek, planlı ve sürdürülebilir üretim yapılmadığı takdirde 1 yıl içerisinde çoğu üreticinin batacağını açıkladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt ve birlik yönetimi bugün düzenlediği basın toplantısında, kuzu ithalatı, et fiyatları, süt ve hayvancılık sektöründe yaşadıkları sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BARCELONA'DN YOLA ÇIKACAK KUZULAR AĞUSTOS'TA MAĞUSA'DA OLACAK"

Onalt yaptığı konuşmada, ülkede “üretirken batan ilk sektör” olarak tarihe geçmek istemediklerini kaydederek, damızlık ithal kuzu konusu için bir heyetin 10 Temmuz’da İspanya’ya gideceğini ve Barcelona’dan yola çıkacak ithal kuzuların Ağustos başında Gazimağusa Limanı'nda olacağını belirtti.

Adil Onalt ayrıca fiyatını 300 TL’de tuttukları canlı kuzunun devletin denetim yapmaması sebebiyle marketlerde 1200 TL’den satılmasını “beceriksizlik” olarak niteledi.

Binboğa Yem Fabrikas konusuna da değinen Onalt, “Binboğa bizim namusumuzdur, biz temizleyeceğiz” dedi. Binboğa tesislerinin içini temizlediklerini dile getiren ONalt, Binboğa olmazsa özel sektörün yem konusunda üreticiyi bitireceğini ifade etti.

Kendilerinin üreticiler olarak ellerini taşın altına soktuklarını fakat tarafların tümünün bunu yapmadığını savunan iOnalt, 30 Haziran’ın son gün olarak belirlendiğini, bu tarihten sonrasında yeni bir yol haritasının belirleneceğini söyledi.

Onalt ayrıca, ülkede bulunan 30 bin yabancı işçinin maaşlarını harcamayıp, memleketine yollamasını eleştirerek, bu kişilerin maaşlarından her ay 1000 TL kesilmesi halinde yerli üretimde hiçbir sorun kalmayacağını da iddia etti.

Adil Onalt’ın ardından söz alan diğer birlik yetkilileri yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmeler yapıp, çözüm önerilerinde bulundu. 21 aylık son süreçte hayvancıların maliyetlerinin artmaya devam ettiğini belirten üreticiler, buna karşın süt fiyatının asgari ücret karşısında erimeye devam ettiğini kaydetti. Üreticiler, “süt fazlası var” açıklaması yapıldığına işaret ederek, şu an süt üretiminin rantabl olmadığını söyledi.

“LİMİT BELİRLESİNLER ONA GÖRE ÜRETİM YAPALIM”

Süt imalatçılarının sür üretimi artırılsın baskısına rağmen yetkililerin ısrarla süt fazlası var açıklaması yaptığına dikkati çeken üreticiler, “kota - limit” uygulamasıyla kendilerine ne kadar süt üretilmesi gerektiğinin söylenmesini talep ederek, “Limit belirlesinler ona göre üretim yapalım” dedi.

Büyük şirketlerin ve ortakların sektöre zarar verdiği savunan bazı üreticiler öncelikle “gerçek hayvancı"nın saptanması gerektiğini belirtti. Üreticiler ayrıca kurak bir yıldan geçilmesinden dolayı ekstra teşvik verilmesi ve yem ihtiyacının giderilmesine katkı sağlanmasını talep etti.

Üreticilerin yüzde 12 ile kredi aldığı Kalkınma Bankası'nın bugün faizi yüzde 35-36’lara çekmesini de eleştiren üreticiler, faizin yüzde 21’e alınması için girişimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konusunda bir sıkıntı olmadığını, ada çapındaki tüm bürolarla temas halinde olduklarını kaydeden üreticiler, birliğin yasa ve tüzük yenileme çalışmalarının sürdüğüne de işaret etti. “Başıboş köpek” sorununa da değinen üreticiler, büyük belediyelerden biriyle iş birliği içinde sorunun çözülebileceğine vurgu yapıldı.